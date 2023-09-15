香港夜繽紛｜蘭桂坊酒吧周五顧客「半滿」　樓上吧憂連串活動搶客

政府以「香港夜繽紛」為主題，推出一系列優惠鼓勵港人去夜街。位於中環的蘭桂坊一向是上班族的「夜蒲」之地，今日（15日）晚上，多數酒吧僅一半位置有坐客人。



間剛開業、主打廣東歌的樓上酒吧，生意不如樓下熱鬧，老闆憂慮政府舉行的夜間活動，會搶走蘭桂坊的生意，「而家除咗封路之後，好似冇乜實際嘅嘢吸引到人嚟。」他希望政府可以蘭桂坊舉辦活動，吸引人流。



經歷五天工作日，明天則可迎接假期，今晚是夜蒲的好時機。微雨紛紛不阻港人消遣的興致，近晚上9時，蘭桂坊一帶仍有不少上班族撐着雨傘漫步，尋找買醉的「落腳點」。蘭桂坊的酒吧大多以外籍人士主理，記者現場所見，大部份酒吧座位空了一半，甚至三分二。

主打廣東歌酒吧老闆：好似冇乜嘢吸引到人嚟

位於蘭桂坊轉角位，樓上藏着一間小型酒吧「GONI BAR & RESTAURANT 」，是此地唯一主打廣東歌的酒吧，由於位於樓上，似乎難以令路上行人留意。

老闆李先生（Adrian）與一眾合夥人都是剛畢業的大學生出來創業，他指政府針對中環的活動不多，其店僅開業個多月，希望吸引本地年輕人消遣。他說，之後中環海濱復辦香港美酒佳餚巡禮，擔憂市民轉移前往中環海濱，屆時有得試飲試食，無助蘭桂坊酒吧生意之餘，反而本末倒置：「啲人去嗰度『WINE & DINE』，咁變咗啲人會唔會掉轉去嗰度。」

李先生表示，德己立街與蘭桂坊一帶周未都會封路，「而家除咗封路之後，好似冇乜實際嘅嘢吸引到人嚟。」他認為，可以舉行一些現場演唱活動，令氣氛更好，其酒吧逢星期一至四亦推出優惠，希望可以吸引更多生意。

酒吧老闆指顧客午夜後回家難 倡港鐵延長服務時間

「Tao Bar」的老闆Satish Joshi 忙於招攬客人，他說，蘭桂坊的人流比疫情之前少了很多，不論旅客或本地人，均大幅減少。他認為商場延長營業時間、搭港鐵有優惠等，均對香港經濟有幫助，但他更希望港鐵周末可以延長營運時間，因為很多客人凌晨一點之後，難以有方便的交通工具回家，只能坐的士，而的士費用很昂貴。他又指，希望政府可於蘭桂坊舉辦嘉年華或其他活動，吸引人流。