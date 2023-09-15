香港夜繽紛｜中環行街食飯市民愛回家　批活動欠吸引：非時間問題

港府昨晚（14日）舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，重振本港夜經濟，今晚（15日）為首日「繽紛夜」，有到中環行商場和吃晚飯的市民不看好，認為連串的活動不吸引，寧願早早回家看電視，「唔係時間問題」；也有人指活動不貼地，例如受年輕人歡迎的Busking文化遭打壓，建議政府應先減輕市民的生活壓力。



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中環街市辦青島國際啤酒嘉年華

中環街市今晚（15日）舉行「香港青島國際啤酒嘉年華」，由即日起至10月2日進行，時間為每日黃昏6時至午夜12時，並特設夜間酒吧區及音樂表演等，供市民及旅客狂歡。

財政司司長陳茂波致辭時表示，青島啤酒30年前來港上市，為首隻上市的H股，從此開啟本港國際金融中心的發展。他指香港已與內地全面通關，冀未來可加深香港和青島的交流合作，歡迎青島商界來港考察及投資，並鼓勵港商北上青島投資，以開發新機遇。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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香港青島同鄉聯誼會會長董瑞婷表示，青島市最近舉辦第33屆啤酒節，共消耗2,700噸啤酒，接待671萬人次。她大讚現場氣氛熱鬧，認為青島啤酒嘉年華確實推動香港經濟增長，期望明年續辦。「我感覺我們選對了！氣氛特別好！」

華懋蔡宏興料啤酒嘉年華帶動人流及消費增長約10%

商場方面也抱樂觀態度，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，根據相近的活動估計，青島啤酒嘉年華可帶動人流及消費約10%增長。為響應「香港夜繽紛」活動，10月將舉辦德國啤酒節，並強調旗下多間商場亦會延長營業時間，及舉辦各種活動，例如老少咸宜的中秋尋寶遊戲，以吸引市民重拾夜生活。

蔡宏興表示，遊客可經中環扶手電梯，到大館及蘭桂坊等景點，從而帶動整個中環經濟，「嚟緊香港咁多夜晚有趣嘅活動，我諗絕對會增加人流。」

受訪市民：黃子華晚間棟篤笑 不減價都蜂擁購票入場

記者觀察到，中環街市地面以上的零售商戶樓層，不少在晚上8時前已拉閘關門，人流亦稀少，僅食肆及酒吧仍在營運。

晚上到中環街市的溫小姐表示，港人晚間不外出玩樂，主因是活動內容不吸引。她舉例說，如藝人黃子華在晚間舉行棟篤笑，就算無減價，都令人蜂擁購票入場，「唔係時間問題，係香港人有冇興趣嘅問題。」

溫小姐表示，港人晚間不外出玩樂，主因是活動內容不吸引。（歐陽德浩攝）

促政府不要打壓年輕人Busking文化

陳先生亦強調不會跟隨政府「香港夜繽紛」，笑指「冇消費券嘛。」他批評香港夜繽紛活動對象為中老年人，不貼近社會需求，例如受年輕人歡迎的Busking文化遭到打壓，建議政府應先減輕市民的生活壓力。

黃先生則認為，現時本港物價高脹，加上疫情後生活習慣已改變，即使需要喝啤酒，會選擇與朋友到派對房間等較舒適的地方，他說平日「買個飯求其又一晚」。