夜繽紛｜港人嘆物價貴無意出夜街　深圳遊客指博物館夜間有吸引力

政府「搞活」夜經濟一系列措施昨日（14日）出爐，當中相隔五年復辦的國慶煙花匯演為政府其中一項主打活動。有本港居民稱不會為了煙花匯演或政府推出的優惠而多出夜街，估計目前香港經濟不景，但物價昂貴，港人無意外出消費。



被問及政府推出一系列活動會否更多「出夜街」，有深圳遊客認為海濱嘉年華需長期舉行，而博物館延長開放時間，相信對內地旅客會有吸引力。



尖沙咀海旁今日（15日）傍晚的人流，已比年初通關之時大幅減少，以記者觀察，主要仍以內地旅客為主。

「如果有生意嘅話，商場自己都會開夜啲啦」

陳女士（化名）表示，對於國慶煙花沒有興趣，因為「每年都有」（註：本港2019年中後已沒有任何煙花匯演），她認為政府昨日公布的一系列活動，對於香港經濟並無幫助，「如果有生意嘅話，商場自己都會開夜啲啦，根本你夜晚都冇乜生意㗎啦。」她相信起初「一頭個半月」或許可以吸引多些人「玩夜啲」，但很短時間內，旲會變回以前一樣人流少。

陳女士續指，不只香港經濟不景，內地經濟同樣下滑，「你要市民搵到錢先有經濟㗎，你搵唔到錢，股票搵唔到，樓搵唔到，咁你邊度有錢消費。」

來自深圳的李先生（右一）在港設公司，一周會來港一次，他說不會特意觀看國慶煙花匯演。（陳葆琳攝）

深圳居民：海濱嘉年華需要長期有 要靚及方便

李先生為深圳居民，他帶居住在深圳的弟弟和弟婦來港遊玩。李先生在港設立公司，平常一周會來一次香港，他說，現在不論街上的人流及商舖比以往少了很多，物價也比以往貴。儘管煙花匯演相隔五年復辦，他表示，不會特意觀看，因為個人不太喜歡這些熱鬧場面，亦認為國慶煙花對於催谷香港經濟作用不大，因為這些僅屬短期活動，「可能臨時會有啲人過嚟睇吓，之後返去，幫助唔大。」

被問及政府推出一系列活動會否更多「出夜街」，他認為海濱嘉年華需要長期有，又說「最主要係啲嘢要靚同埋方便」；而博物館延長開放時間，相信對內地旅客會有吸引力，一家大小以及新一代如果想了解香港歷史，會更想來港遊玩。

馮小姐（左一)及陳小姐（右一）帶了兩名以色列的朋友來尖沙咀遊玩。（陳葆琳攝）

陳小姐及馮小姐帶了兩名以色列的朋友來尖沙咀遊玩，今天是兩位以色列旅客在香港的第一個晚上，她們稍後打算轉戰元朗「掃街」解決晚餐。陳小姐指，香港亦有女人街、廟街等「夜市」，不過形式不是以玩樂和娛樂為主；但亦有酒吧林立的諾士佛臺、蘇豪區，兩位以色列旅客聽了表示明天晚上有興趣去看一看，但她相信旅客對於香港的夜經濟沒有概念，除非香港可以建立非常有自己特色的夜市，遊人來到夜市可以欣賞本地藝術家表演、聽到不同街頭歌手的音樂，才會有吸引力。

被問及對於政府昨日（14日）一系列「搞活」夜經濟的活動，陳小姐坦言，新冠疫情之後，港人生活模式已經大幅改變，較少人晚上外出，除非與朋友相約在餐廳吃晚餐。但她提及博物館之後延長時間，天氣不好之下，的確可以日間安排更多其他活動，晚上再帶朋友在室內消遣。

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