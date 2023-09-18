夜繽紛｜田北辰倡商場消費券巴士半價　市民烽煙：香港變劏客天堂

政府上周四（14日）舉行「香港夜繽紛」啟動禮，同時深圳政府亦出招吸引港人北上消費。實政圓桌立法會議員田北辰今早（18日）於港台節目建議，商場可在晚上8時半後，派發數量有限的消費券，面值最少50元，由商場及政府各出一半；而所有公共交通工具可晚上10時後半價。他稱，已有商場及巴士公司考慮相關建議。



不過，有聽眾「烽煙」電台批評，香港美譽已不復返，成為「劏客天堂」，他又指，現時香港經濟愁雲慘霧，港人只能北上消費，直斥「財金官員離地」。



▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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田北辰倡商場$50消費券即晚使用 由商場及政府各出一半

實政圓桌立法會議員田北辰在港台《千禧年代》表示，政府應鼓勵市民留港消費，例如可考慮「官商合作」，商場可在晚上8時半後，派發數量有限的消費券，面值最少50元，只能於當晚在該商場使用，吸引市民排隊領取，由商場及政府各出一半。同時，晚上10時後所有公共交通工具半價，以鼓勵市民推遲回家時間。

「見政府唔睬」已私下游說 稱有商場及巴士公司考慮建議

田北辰又指「我見政府唔睬我，我都預咗唔睬我」，因此他已私下逐間商場游說，當中有商場反映難以獨自承受50元消費券，亦有部份積極考慮中，惟金額未必是50元。他並透露，有巴士公司為，晚上10時推優惠仍然過早，但可考慮通宵巴士半價或7折優惠，或先推行兩周試水溫。

被問到商戶人手不足的問題，或難延長營業時間。田北辰直言人手一定沒有問題，強調商戶的人手從來與生意掛勾，商家亦能向員工提供加班費，「等打工仔收入多啲。」

邵家輝籲集中部份商場先做好口碑

自由黨立法會批發及零售界議員邵家輝表示，需要一步一步建立夜市氣氛，認為若「聚焦一點」，效果會更理想。他解釋，若全港的商場同時延長營業時間，逛街的人數是否足夠，大家心裏有數，因此應集中部份商場，先做好口碑，營造出人頭湧湧的氣氛，否則吸引力會受削弱。

邵家輝亦指，補充勞工優化計劃審批時間達3個月，短期內難為業界補充人手，惟現時有一萬多名內地生在港讀大學，建議政府可放寬政策，讓他們在課餘時間工作，提早適應香港的生活，以及增強歸屬感。

邵家輝︰旅遊區生意已恢復至疫前八成

邵家輝又稱，感謝深圳政府向港人推出優惠，又指香港作為大灣區的一份子，推動夜經濟以吸引大灣區旅客來港，是正確的決定。他並指，香港亦一直向內地旅客推出優惠及旅遊指南，又稱旅遊區的生意已恢復至疫前八成，認為香港特色在於免稅及美食天堂等，相信推出更多大型活動將更有幫助。

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼



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美麗華正與食肆商討晚上8時後入席優惠

美麗華集團首席營運總裁陳宗彜表示，已推出晚上8時後泊車優惠，發現上周末該時段的人流確有增加，泊車數量亦增加兩成。他並透露，正與食肆商討晚上8時後入席優惠，部份願意延長營業時間至午夜12時，甚至有食肆增設吧枱，並計劃假期延長至凌晨2時。

陳宗彜又指，尖沙咀與佐敦之間的路段燈光昏暗，建議政府應提高旅客區的燈光，認為燈火通明可營造氣氛，鼓勵旅客逗留。他並透露，恢復通關以來，旗下兩間酒店訂房率逾九成以上，平均最差亦有87%。

港人北上屬周期性︰美國減息會馬上回流

問到如何看待深圳吸引港人北上消費。陳宗彜則表示，從經濟大周期觀察，每逢美元進入加息周期，港元及美元升值，均是港人北上的高峰期，故認為現在情況只是歷年周期的一部份。「美國減息會馬上回流。」

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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市民斥議員離地︰香港已成垃圾天堂、劏客天堂

不過有聽眾致電駁斥上述意見。市民陳先生表示，香港的美譽已不復返，成為「垃圾天堂」及「劏客天堂」，批評邵家輝及田北辰離地。他又指，現時香港經濟愁雲慘霧，港人只能北上消費。「財金官員離地，唔明香港人財富點嚟，係股票同樓市。」

市民伍先生亦勸喻嘉賓的想法現實一點，直言深圳在與香港搶生意，「你為你利益，我為我利益，唔好話深圳影響唔到我哋。」他認為，旅遊目的在於感受異國風情，認為廟街與內地城市分別不大，難以突顯香港特色，建議政府應基於市場調查解決問題。