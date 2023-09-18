玫瑰崗學校｜校友徐區懿華︰教會持有土地校舍　改變殺校機會為零

有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校，其中屬津校的玫瑰崗中學將於25/26學年完結後停辦。福建中學附屬學校校長、玫瑰崗學校校友徐區懿華，今早（18日）於商台節目表示，「失眠咗幾晚，眼淚流咗幾日。」她對辦學團體的做法感到非常憤怒，並指現時辦學團體與管理層各自表述，她認為雙方說法均屬實，例如出生率下降的確已影響小學部，數年後中學部將面臨相同問題；至於在管理層而言，教師們多年的努力付之流水，打擊巨大，「我諗嗰種情感上覺得被出賣嘅感覺好嚴重。」



她又指，改變辦學團體決定的機會近乎零，由於該地與校舍由教會持有，若校方仍希望續辦下去，則需搬至其他地方。但她強調，校友及各方會努力延續學校生存。



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辦學團體對教育界認識不深︰做法方面同外面世界有啲唔同

徐區懿華在玫瑰崗學校渡過幼稚園至中學的階段，她表示校友們感到很傷心，「我就失眠咗幾晚，眼淚就流咗幾日。」她解釋，玫瑰崗學校辦學方式罕有，中小幼共用同一間校舍，學生從小在相同的校長及神父的教育下長大，因此校友對學校感情深厚。

徐區懿華指，早已得知學校近年面臨困難，但沒想過辦學團體以如此突然的方式通知，形容為「唔係幾正常」。她形今次事件中，辦學團體未能妥善處理，沒有積極與各界溝通，「做法方面同外面世界有啲唔同。」

玫瑰崗學校校友、福建中學附屬學校校長徐區懿華。（資料圖片／陳葦慈攝）

料教師努力付之流水︰情感上覺得被出賣

徐區懿華表示，雖然辦學團體與管理層各自表述，但兩邊的說法均屬實。她指，雖然中學部仍可營運，但出生率下降的影響已殺至小學部，可預見數年後中學部亦面對相同問題，屆時資源難以維持整個龐大的校舍運作，「始終呢個浪會冚埋嚟。」

至於管理層方面，徐區懿華指教師們在艱難時期，對學校不離不棄，惟未被殺校前，辦學團體卻宣布停運，變相之前的努力付之流水，對他們的打擊巨大。「我諗嗰種情感上覺得被出賣嘅感覺好嚴重。」

▼玫瑰崗學校辦學團體聲明▼



搬至新地方才可續辦學校 難取得支持

徐區懿華亦坦言感到非常憤怒，「我哋舊生全部係社會上有一定資歷嘅人，都頂唔順。」但她補充指，任情緒帶動無法解決問題，初步構思與辦學團體及教育局商討，強調會努力延續學校的生存，並鼓勵後輩及教師們不要過於擔心。

徐區懿華認為，改變辦學團體決定的機會近乎零，由於該地與校舍由教會持有，情況就如業主收回店舖，不做美容改做餐飲，因此若希望續辦下去，則需搬至其他地方。

不過徐區懿華估計，未來殺校潮仍會持續，「你辦學團體放棄辦學權，係解決緊其他學校嘅問題…係唔會攞到支持令我哋用另一個方式存在。」但她指，會繼續思考解決問題。