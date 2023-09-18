玫瑰崗學校｜校監發聲明交代停辦中學5原因　重申收生及財務問題

有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校，其中屬津校的玫瑰崗中學將於25/26學年完結後停辦。辦學團體早前指招生困難為中學停辦的原因之一，校長蘇佩婷及家長教師會昨日（17日）下午分別發聲明反駁。玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校校監何幼孫，昨晚也向家長及師生發出聲明，代表辦學團體就作出澄清，以免加劇誤解並提供更全面情況。他就停辦中學的決定提供5點原因，及為辦學團體未及時與所有相關人員溝通深表遺憾，承諾將致力改善，並對過渡時期提出5點措施。



聲明中稱，自9月15日宣布以來，各界提出許多擔憂和問題，尤其是關於中學停辦的決定。何幼孫強調，重視學生和教職員工福祉，了解到在宣布中學在2025/26學年停辦後，為校內帶來壓力和負面情緒，但請求各方耐心與合作，共同努力確保順利過渡，維護所有相關者的最大利益。

他承認，有些人或質疑停辦中學的決定，但強調並非一個容易決定，不會掉以輕心。相關決定考慮到玫瑰崗學校的整體利益，包括幼兒園、小學和中學，而不是僅僅關注個別單位。多年來，辦學機構一直在尋找可行且可持續的解決方案。 此一決定基於以下原因：

1. 中學生入學率停滯不前：

中學學生人數大幅減少，從高峰時的2,000多名減少到約400名學生。 即使多間資助中學在過去兩年間停辦，玫瑰崗中學的入學人數，自2019年起仍持續減少6%，目前的學生人數不足鼎盛時期的20%。 遺憾的是，這種下降趨勢持續存在，沒有任何改善的跡象。

2. 小​​學入學率大幅下降：

自2019年以來，玫瑰崗幼兒園和小學的入學人數下降了65%，幅度令人震驚，既為辦學機構造成龐大財務壓力，也導致進入中學的學生減少。

3. 教育格局轉變：

香港的教育格局已發生重大變化，其中包括中學入學率結構性下降。 這種下降表明，預期學生人數在可見未來大幅增加是不現實的。這種更廣泛的趨勢不僅影響玫瑰崗，也影響香港的整個教育體系。

4. 財務可持續性：

必須考慮玫瑰崗中學的長期財務可持續性。 隨著入學人數停滯不前，辦學團體面對著在有限的預算內維持高質量教育的挑戰。 雖然政府提供了持續的支持，但這種援助取決於長期學生人數。

5. 未來規劃：

鑑於學生數量結構性下降，辦學方需採取積極主動的方法來應對這些挑戰。至關重要的是，必須從長遠角度做出決定，以保護玫瑰山的遺產，確保其以某種形式得以延續，而不是等到為時已晚。

▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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何幼孫強調，為確保在這個充滿挑戰的時期能順利過渡，並保障中學部學生和教職員工的福祉，校方採取了一系列全面的措施：

1. 中學過渡委員會：

計劃邀請家長教師會（PTA）成員和中學成員，共同組成中學過渡委員會。 該委員會將與辦學團體合作，規劃促進學生和教職員工過渡的最佳方式。

2. 尋求其他學校的協助：

辦學團體會積極尋求其他資助學校協助容納學生，並確保學生能夠找到合適的學校。 此外，辦學團體已與天主教香港教區進行溝通，以支持教師逐步在其他學校獲得教職。

3. 持續運作：

中學將在未來3年繼續運作，以便中四至中六學生能完成中學教育，而中一至中三學生則能完成初中教育。

4. 透明溝通：

辦學團體承諾與教師和家長建立開放、透明的溝通渠道，及時解決任何疑慮和問題。

5. 心理健康支持：

考慮到這一轉變帶來的情感挑戰，將為中學教職員工和學生提供諮詢服務，以確保他們的心理健康。