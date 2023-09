玫瑰崗學校｜辦學團體與管理層分歧　學生反對停辦：願為學校奮鬥

玫瑰崗學校上星期五(15日)宣布,下學年起停收新生,並在3年後停辦。有學生、家長對此感到擔心以及突然,今(18日)為宣布停辦後的第一個上課日,校方在早會將安排情緒輔導環節,以及告知學生更詳盡的消息。

有學生表示,對於校方決定感到失望,批評是自私行為,學生沒什麼可以做,唯有專注學業。



玫瑰崗學校上星期五宣布與私校香港道爾頓學校合併,道爾頓學校將於2024/25學年起,接辦玫瑰崗幼稚園和玫瑰崗學校,並易名為「道爾頓學校(玫瑰崗)」,其後會將小學國際班擴展至中學,成為一條龍私校。而本學年中一至中三學生無法原校升讀高中,需於完成中三後參加中四派位。

校長蘇佩婷及家長教師會昨日(17日)下午分別發聲明質疑,辦學團體所發出的家長函中亦存在誤導性內容,反指玫瑰崗中學的收生人數不降反升。同日晚上,玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校校監何幼孫也向家長及師生發出聲明,代表辦學團體就作出澄清,就停辦中學的決定提供5點原因,並對過渡時期提出5點措施。

今日為消息公布後第一個上課日,在早會將有特別安排,有情緒輔導環節,以及告知學生相關安排。有代課老師形容,上星期六(16日)座談會上學生、家長反應為「災難性」,因此校方特別在今早會安排情緒輔導環節支援有需要學生以及老師。

+ 2

就讀中四的Senge表示,在星期五透過e-class 收到相關資訊,對校方關決定感到失望。他又指,星期五之前並沒有收到任何消息,校方暫時只為低年級學生提供了援助,「What father said is not true. (辦學團體神父所說的並非事實)」。他表示,父母已接受了校方的決定,但他並不會跟隨父母的指示,「We are willing fight for our school for anything. (我們願意為學校奮鬥)」。

就讀中三的陳同學形容校方決定自私,「無諗過學生同埋老師。」她表示,收到消息後,同學都感到驚訝,又沒有甚麼可以做到。她指,讀完中三就會轉校,對未有有擔心,但現時未有想太多,會先專注於學業上 。

被問到校方收生是否有減少時,她指,今年中一回復三班,她就讀的班別今年亦多了15位同學,「其實我哋學校收生唔算好大問題,今年收生都多咗好多。」

▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼