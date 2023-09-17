玫瑰崗學校︱校長發聲明反駁辦學團體　無招生困難　質疑誤導家長

玫瑰崗學校下學年起停收新生，並在3年後停辦。辦學團體早前表示招生困難為中學停辦的原因之一。校長蘇佩婷及家長教師會下午分別發聲明反駁，指玫瑰崗中學的學生人數一直在增加，學生規模正不斷擴大。另外，辦學團體指關閉中學部的原因之一是財務困難，蘇佩婷指反駁稱，近年校學校更添置了不少新設施，在政府的資助下所有設施已投入使用，學校設施的持續更新進一步表明沒有財務困難的情況。



蘇佩婷續指質疑辦學團體所發出的家長函中亦存在誤導性內容，其中提到「面對香港教育環境不斷變化的挑戰，包括本地中學收生人數下降和政府法規的不斷改變 ......」，但玫瑰崗中學的收生人數不降反升，而籠統的說法可能會誤導家長認為學校正面對招生困難、入學率下降的問題，與事實不符。



▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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校長：學生規模不斷擴大

蘇佩婷在聲明中提到，學校持續在招收新生，並為越來越多的學生提供優質的全人教育，在23-24學年校方不但像去年一樣招收了三班中一級的學生，而且還維持了中四至中六三級各有四班，加上招收各級的插班生，學生規模正不斷擴大。

她又指近年校學校更添置了不少新設施，如課室的電子白板、禮堂的大型LED顯示屏、校園電視台和健身室等，在政府的資助下所有設施已投入使用，大大提高了學生的學習效率和效果。她說，學校設施的持續更新進一步表明，作為一所政府資助學校並沒有遇到辦學團體所謂，關閉中學部的原因之一是財務困難的情況。

憂影響現正就讀學生

另外，蘇佩婷提到突然終止在同一年招收中一和中四學生，會為學生帶來壓力和負面情緒，例如初中學生會感到沒有安全感，因為他們擔心升讀中四後無法適應新學校，而中三級的學生會感到不知所措，因為他們轉學到新學校後可能會無法得到公平選擇科目的機會，高年級更要同時面對公開考試和就業的選擇。

蘇佩婷又提到昨日（16日）舉行的家長大會，辦學團體於周五（15日）下午近6時才發出有關家長函，翌日下午2時半便舉行大會，信函發出的時間與會議舉行的時間相隔不足24小時，各持份者根本沒有足夠時間安排參加家長大會甚至閱讀信函，對於未能參加大會的家長來說不公平。

另外，蘇佩婷質疑辦學團體所發出的家長函中亦存在誤導性內容，當中第一段說：「面對香港教育環境不斷變化的挑戰，包括本地中學收生人數下降和政府法規的不斷改變 ......」，蘇佩婷指玫瑰崗中學的收生人數不降反升，而籠統的說法可能會誤導家長認為學校正面對招生困難、入學率下降的問題，與事實不符。