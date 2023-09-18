房委會與青年對談　何永賢鼓勵年輕人朝置業階梯更高位置規劃人生

房屋委員會今日（18日）舉辦「『香港公營房屋發展』──與新世代對談」講座，房屋局局長何永賢出席時鼓勵年輕人努力，朝着置業階梯的更高位置規劃人生。她又提到房委會在建築技術及科技發展推進方面功不可沒，未來將繼續致力引入創新的建築科技及豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。



何永賢稱將豐富房屋階梯

對談講座由房屋局局長何永賢、前房屋署副署長（發展及建築）兼香港建築師學會前會長馮宜萱及香港掌故專家鄭寶鴻透過對談形式，分別與年青專業人士共同探討未來公營房屋的發展。

何永賢表示，房委會50年來為千萬市民提供安居之所，在建築技術及科技發展推進方面亦都是功不可沒，未來將繼續致力引入創新的建築科技及豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。她又鼓勵年輕人努力，朝着置業階梯的更高位置規劃人生。

馮宜萱則指出，公營房屋發展在追求善用科技及創新設計之餘，質素先行無疑是基本原則。鄭寶鴻補充指公屋一直是基層市民安居樂業之所，屋邨生活洋溢濃厚人情味；現在公屋居民生活方式改變了，屋邨管理工作也變得多元化，與時並進。

對談是房委會成立50周年的慶祝活動之一，共分三個環節，包括：與局長「對談」：迎難而上── 公營房屋發展新里程與香港未來；與前輩「對談」：承先啟後──探索未來公營房屋設計與建造方向；以及與掌故專家「對談」：本土情懷──重拾公屋人、物、情。

對談講座於柴灣青年廣場舉行，吸引了200多位年青業專人士及大專院校學生出席。講者分享了公營房屋的發展方向、設計建造及人情風貌等，隨着時代變遷而出現不同演變。他們勉勵已加入房屋署團隊或準備投身房屋事務工作的青年人，堅守以人為本的信念面對困難和挑戰。