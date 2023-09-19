JPEX案｜學者：事件反映政府需加強監管　促主動巡查虛擬交易平台

虛擬資產交易平台JPEX涉違規經營，警方以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕林作及KOL「陳怡」等6人。



浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，證監會無法掌握市場上所有虛擬資產交易所，只能在出現問題後補救，形容情況不理想，反映政府需加強監管，例如主動巡查現有虛擬交易平台，收集交易情報有否交易風險，並加強投資教育。



▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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學者：反映證聯會無法掌握虛擬資產交易所 情況不理想

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今早（19日）在電台節目表示，事件反映證監會無法掌握市場上所有虛擬資產交易所，只能在出現問題後補救，又稱情況不理想， 政府應汲取教訓，主動巡查現有虛擬交易平台，收集交易情報有否交易風險，並加強投資教育。

他表示，今次事件與以往「倫敦金」投資案相似，該些虛擬交易平台自稱是「交易所」但其實是私營，並非官方。他指外國也有平台「爆煲」， 而該些交易平台未必能做到一手交錢、一手交貨，結算也有風險。

2023年9月13日，證監會點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點。圖為2023年8月初，旺角街頭，JPEX大肆宣傳。（勞顯亮攝）

立法會議員：警未找到主體公司負責人 憂受害人難取回資金

他稱目前只有2間虛擬資產交易所獲得牌照，一般「交易所」須資本雄厚、有足夠承擔理賠風險且人力物力資源充裕，才能維持經營穩健，並有機會取得牌照，若平台在外國已取得認可機構發出的交易資格也會較易獲批。

協助多名苦主的立法會議員吳傑莊則表示，部份投資者已報警和錄口供，但警方似乎仍未找到主體公司的董事和股東，擔心若果執法機構未能凍結涉案資產，投資者的投資會「凍過水」，認為後續調查未必只靠香港可以做到，而是要上升到國際層面。

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吳指出，雖然證監會於去年7月已將JPEX列入可疑網站名單，但不少公眾仍未知悉，認為證監會可早「出手」提醒市民風險，包括在不同平台多宣傳，並加強投資者對虛擬資產的教育。