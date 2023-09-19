5歲女燙傷揭疑被疏忽照顧　前男警擬認虐兒　控方不起訴傷人等罪

前男警涉嫌疏忽照顧女友所生的5歲女兒，在女童被熱水燙傷後，未有帶她求醫。他與女友同被控疏忽照顧兒童罪，案件原定今（19日）在區域法院開審，控方加控3項控罪，包括傷人及虐兒罪。前男警打算承認其中一項虐兒罪，控方將不起訴其餘控罪，由於控方需時準備案情，案件押後至明日處理。其女友則面對一項虐兒罪，她維持不認罪，押後至周四（21日）開審。



男被告F.S.L.擬認虐兒罪，控方不再起訴其傷人等罪名。

男被告原被控4罪

兩名被告分別是F.S.L.（47歲）及W.N.M.（女，32歲）。男被告自2020年11月起被還押，他現被控4項控罪，包括1項傷人罪及3項虐兒罪，其中1項虐兒罪屬傷人罪為交替控罪，他將承認該項交替控罪，指其於2020年5月某日，在北角某單位身為5歲女童X的看管人，而故意襲擊、虐待或忽略她。控方今確認，若男被告承認交替控罪，便不會起訴其餘控罪。

女被告否認虐兒周四開審

至於女被告面對1項虐兒罪，指她於2020年5月底某日至2020年7月6日，與男被告身為女童X的看管人，故意襲擊、虐待或忽略她，即沒有向X提供足夠或適當的醫療。她維持不認罪，法官將案押後至周四審訊，期間准她繼續保釋。

案件編號：DCCC335/2022