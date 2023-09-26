調查：76%受訪者疫後曾外遊　首三目的地日本、台灣及澳門

全球媒體策劃集團剛於6至7月期間，訪問了香港500名市民，了解他們在疫後全面通關的外遊意向。相封於開關初期於去年12月至今年1月的同類調查，市民外遊人數大大由四成提升至七成六，平均外遊次數更急升近兩倍至1.5次。對未來持續外遊可能性更升至74%，超過65%更表示外遊次數會多於一次。



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至於旅游目的地的頭三位，依次為日本、台灣及澳門；前往內地旅遊的意欲仍維持在27%，稍微落後於第四位的韓國。平均每次外遊時間依然高企於八日，而八成香港人會選擇自助遊，選擇傳統旅行團的只有12%。至於下次海外旅遊消費更預計高達2萬多元。

▼4月5日 市民趁清明節與復活節長假出發外遊▼



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OMG集團其下PHD環球媒體策劃集團行政總裁姚子聰表示，調查正好反映一般市民「報復式外遊」的風氣，而且自助遊已成為旅遊方式的主流，這正好大大提高酒店及景點的市場推廣策略去吸納直接訂票的客戶，各旅遊平台也和各大主流信用卡提供額外節扣及外幣簽帳現金回贈計劃。

他表示，隨着多間大型豪華澳門新酒店落成，及一浪接一浪的演唱會及體育賽事，再次大大吸引本地人回歸澳門旅遊巿場。