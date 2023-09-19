夜繽紛｜廟街美食街有望提供小炒　消防處：符基本要求可明火煮食

港府啟動「香港夜繽紛」計劃重振本港夜經濟，旅遊發展局將「搞亮」廟街夜市，計劃與商販設立一條美食街。煮食要夠鑊氣，要明火者食需申請，該局認為政府需「拆牆鬆綁」，如准明火煮食。防處於今日（19日）旋即回應，為配合「香港夜繽紛」活動，營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈，以及在攤檔的工作枱裝設屏障等，可在場地設置明火煮食攤檔。



▼9月13日 廟街夜市人流不多▼



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旅發局昨促政府拆牆鬆綁 放寬明火煮食限制

旅發局總幹事程鼎一昨在公布香港夜繽紛及吸引旅客計劃時表示，局方將為廟街夜市加強布置如增設燈光，並聯合商販設立美食街，他指當局要考慮商販看法，法例上拆牆鬆綁，放寬限制，如可否准明火煮食、枱椅可「擺出啲」、裝置霓虹燈等。

消防處提出3條件：有滅火筒、滅火氈、工作枱裝設屏障

消防處今日於社交網站宣布，為配合各項「香港夜繽紛」活動，消防處因應各區夜間市集及活動的經營模式，以風險為本原則制定了相應的消防安全規定。營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈，以及在攤檔的工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔。

消防處表示會提供適切協助，包括評估場地風險、遵辦巡查及即場發出消防安全證書；亦會靈活配合主辦單位，提供消防安全意見，讓市民和旅客在安全環境下感受夜香港的活力。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼

