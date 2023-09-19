香港夜繽紛｜旅發局：搞好晚上氛圍吸引旅客過夜　政府需拆牆鬆綁

本港新冠疫情結束，自2月全面開關，8月份旅客人數回復至疫前84%水平，旅遊發展局維持預測全年3,000萬人次旅客訪港。旅發局總幹事程鼎一昨（18日）表示，他早前到過倫敦及台灣視察夜市，看見十分熱鬧，香港確實需要搞好個氛圍，以吸引旅客留港過夜，「旅客夜晚去銅鑼灣買嘢、食嘢，舖頭閂晒，又話香港不夜城嘅？」他指在推動夜經濟時，政府需研究拆牆鬆綁。



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內地旅客回升至89% 外地市場只稍高於一半

旅發局數據顯示，本港今年每月的旅客人次，由1月的50萬逐漸攀升至8月達到410萬，較2017至19年8月份平均480萬人次少約70萬，比率回升至84%。首八個月累計錄得逾2,000萬人次旅客訪港，八成為內地旅客，程鼎一表示，仍維持全年預測3,000萬人次旅客訪港。

程鼎一指出，香港由2月全面通關至今年8月，入境旅客人次七個月內回復至八成水平，復蘇速度其實與美國、新加坡、日本開關後相若。對比疫前水平，內地旅客訪港比率已回升至89%；外地市場則只達56%，當中東南亞市場回升至91%，美洲市場（主要加拿大及美國）也有72%，但歐洲、大洋洲及北亞只有四成多，依次46%、45%及41%。

調查指訪港旅客滿意度與疫情前相若

旅發局也有就旅客感受作出調查，7月份滿意度8.7分 （10分為滿分），與疫情前平均8.5分相若，開通後介乎8.6至8.8分；重訪意向同期95%，屬開關後範圍之內（91%至96%）；推薦度也有95%，也是開關後水平（93%至97%），比疫情前平均91%略高。程鼎一表示，雖現有旅客在某些平台投訴，但整體滿意度高。

旅發局主席彭耀佳(左)及總幹事程鼎一(右)公布將全力舉辦一浪接一浪在晚間舉行的旗艦盛事。(旅遊發展局提供圖片)

機位不足影響外地市場旅客來港

程鼎一表示，目前最大樽頸位是機位不足，導致機票售價偏高，影響旅客出行，「係全球航空公司問題」。以內地機位比率只有疫情前62%，而海外市場則有55%，當中美洲更低至40%，求落後於疫情前，東南亞需求也大，但機位比率只及疫情前62%；北亞相對較充裕，機位比率回升至疫情前60%，歐洲及大洋洲則稍多於50%。他舉例從國泰航空的平均載客率已達89%是很高數字，可見需支甚殷。

根據旅發局統計，7至8月有50%旅客留港過夜，平均3.4晚，比2017至19年同期45%及3.2晚為高，不過旅客人次基數不同，故不代表留港過夜絕對人次增加。7月份酒店入住率為87%，較2017至19年同期低4個百分點；而平均房價為1,400元，較2017至19年同期高出200元。酒店住客當中仍有27%為本地長期租客，加上房間數目與2017至19年不同，故實際數字也有不同。

過夜旅客人均消費在7月為6,600元，比6月再回落約6%，呈持續下跌趨勢，程鼎一指這屬正常變化；而不過夜旅客人均消費在7月也由1,400元降至1,300元。

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程鼎一：倫敦及台灣夜市十分熱鬧 港需先搞好氛圍

開關後夜香港不再，對吸引旅客來港大打折扣。「旅客夜晚去銅鑼灣買嘢、食嘢，舖頭閂晒，又話香港不夜城嘅？」程鼎一說，早前去過倫敦及台灣考察夜市，十分熱鬧，對於香港情況，他總結說：「唔係WFH（在家工作）問題，而係習慣未返嚟」，因此他試為先要搞好夜經濟氛圍。

至於如何做，程鼎一舉廟街夜市為例，第一是加強布置如增設燈光，令商販「走返出嚟」，同時也要改變售賣的商品，不能幾十年都差不多；另當局要考慮商販看法，法例上拆牆鬆綁，放寬限制，如可否准明火煮食、枱椅可「擺出啲」、裝置霓虹燈等。

旅發局主席彭耀佳補充說，認同任何放寬都要以安全為上，同時指出主事官員不應因為個別投訴就立即作出禁止，否則政策只會更裹足不前。

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