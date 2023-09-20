三隧分流｜8月實施以來的士行西隧增50%　運輸署：分流效果顯著

政府於上月2日收回西隧，同日實施私家車「633」的三隧分流收費方案，的士行三隧則一律收25元。運輸署文件顯示，的士在繁忙時間使用西隧增加約五成，紅隧和東隧的車流則分別下降約 25%和 4 %，署方認為分流效果顯著。

整體過海車流量為9萬2500架次（雙向），與實施前相若，運輸署指交通大致暢順並符合預期，又預料下階段實施「分時段收費」後，分流狀況會更明顯。



▼8月27日 東區海底隧道實施「易通行」▼



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8月2日政府調整三條海隧的私家車收費，西隧由75元減至60元、紅隧由20元增至30元，及東隧由25元增至30元，即「633」方案，的士行三隧則劃一收25元。

運輸署提交觀塘區議會的文件顯示，在8月的繁忙時間，整體過海車流量與實施前相若，約為92,500架次（雙向），交通大致暢順並符合預期。在「633」固定收費方案下，由於東隧的私家車收費只有輕微調整，的士收費維持不變，因此東隧的車流量未 有明顯變化，維持繁忙時間約 29,000架次（雙向）。

運輸署表示，在劃一的士隧道費後，的士在繁忙時間使用西隧增加約五成，紅隧和東隧的車流則分別下降約 25%和 4 %，分流效果顯著。

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼



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政府計劃今年內在三隧實施「分時段收費」，向私家車和電單車按不同時段收取不同的隧道費，以遏抑和分散在繁忙時段的過量車流，並鼓勵出行人士在繁忙時段以外時間使用過海隧道以調節交通流量，同時簡化商用車收費結構，令商用車使用西隧的隧道費得以大幅降低，以利便業界運作。我們相信三隧在下一階段實施「分時段收費」後，隧道分流狀況會更明顯。

紅隧、西隧和東隧，分別七、八月間實施「易通行」，運輸署表示，東隧在易通行實施後，平均每日車流量73,257架次（數據按8月28至30日、9月3至5日及9月9日計算）。

東隧車流量統計（車輛架次）。（運輸署文件）

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼

