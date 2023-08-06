三隧分流｜紅隧繁忙時間車流升300架次　羅淑佩實測指交通暢順

政府於8月2日收回西隧專營權，同日實施三隧分流「633」方案，私家車行駛紅隧、東隧收費加至30元，西隧減至60元；的士則劃一單程25元。運輸署署長羅淑佩於電視節目表示，新方案實施後，整體車流未見大變動，不過加價後的紅隧近日車流微升，繁忙時間每小時較過往多200至300架次。



羅淑佩表示，「633」分案只是過渡性質，但並非完全無效，更指曾經親自實測，在早上約8時，從灣仔經紅隧到理大一帶，由於忘了帶電話，再折返回灣仔；之後再經西隧到西九龍的辦公室，整個過程只是約半小時，「咁我諗呢個喺我哋繁忙時間裏面，嗰個交通暢順度其實係好嘅。」



政府擬於今年底實施「不同時段不同收費」的「644」方案，繁忙時間過隧道會較昂貴。羅淑佩提到，近日社會希望發展夜市，鼓勵駕駛者可以過了繁忙時間才回家，「消費一下，飲杯嘢丫咁樣」。



紅隧每日車流微升至10.7萬架次

無綫新聞節目《講清講楚》今日（6日）播出羅淑佩訪問指，三隧分流實施後，交通大致順利，認為車流上未見大轉變，不過紅隧由過往每日10.5萬架次，微升至10.7萬架次。她續指，紅隧繁忙時段由之前每小時約2,600架次，升至2,800至2,900架次，但強調分別不大。

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



+ 1

翻查資料，今年1月至5月，紅隧來回方向最繁忙一小時的車流，均介乎2,600至2,700多架次，未曾高達2,800架次。

運輸署署長實測紅隧 指交通暢順

雖然羅淑佩稱車流無明顯分別，但不同意完全無成效。她提到，現時多了行駛紅隧，並分享在8月3日早上從灣仔寓所回西九龍辦公室時，展開了一次實測，認為交通暢順：

我喺灣仔想返過西九，我就想用紅隧，咁好好，好暢通！8點10分左右我行紅隧，真係一啲都唔塞車。幾分鐘後過到理工（大學），突然間我發覺唔記得拎手提電話，好重要，咁最後我決定實測一次，我哋喺理工橋底下面返去紅隧再過一次海，咁就發現其實大約5、6分鐘，我已經可以由紅隧呢一邊，去到另一邊出入口。跟住我返到屋企拎咗嘢，我就試下實測下西隧又如何呢。其實我過埋西隧返埋寫字樓，全程由第一次出門口，到返嚟只係半個鐘頭。咁我諗呢個喺我哋繁忙時間裏面，嗰個交通暢順度其實係好嘅。 運輸署署長羅淑佩

繁忙時間車龍 延至8時45分才有車龍

不過羅淑佩亦提到，現時繁忙時間車龍推遲出現，過往約8時15分至30分，便會出現車龍；現時則8時45分至9時才有車龍，尤其是土瓜灣蕪湖街一帶，反而公主道的車龍縮短，不過仍有待車流穩定下來，並要視乎暑假後的情況。

翻查資料，在紅隧實施易通行的首個工作天，羅淑佩曾指當日蕪湖街不再見車龍。

運輸署署長羅淑佩（資料圖片／梁鵬威攝）

年底「644」 鼓勵駕駛者「飲杯嘢」避過繁忙時間回家

另外，政府目標於今年實施「不同時段不同收費」的「644」方案，屆時繁忙時間的隧道收費，與非繁忙時間不同。羅淑佩表示，方案除了達致於繁忙時間分流，亦確實希望壓抑車流，鼓勵車主減少駕駛私家車。

鼓勵坐「公交」 籲市民多夜出消費

對於有駕駛人士表示，提早上班避過繁忙時間收費後，其實要繳付更多泊車錢，故難以改變駕駛習慣，羅回應指：「如果係要返工，每一日都做呢件事，但過咗海講緊你office（辦公室）停車場日泊都無嘅，你係要時租泊位，即係每個鐘頭計架呢，其實都係幾大筆開支嚟嘅，咁我真係鼓勵你，不如試下用我哋『公交』啦，可能仲慳返多錢㖭，而且隧道（的士收費）劃一之後，或者你都可以考慮的士都係好嘅選擇。」

羅淑佩又認為，假如早上難以改變外出時間，晚上下班時可以更多選擇，「我哋依家都話香港應該搞活返個夜市，大家可能係咪願意係個街度停留夜少少，消費一下，飲杯嘢丫咁樣。我諗我哋都好鼓勵大家，工餘之後嗰個安排，如果能夠遷就得到嘅，就係我哋嘅非繁忙時間先返屋企啦。」