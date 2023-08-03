三隧分流｜業界稱西隧的士增　汽車會：下階段才見分流效果

三隧分流「633」收費方案昨日（2日）正式實施，運輸及物流局局長林世雄指首日運作暢順。有的士業界指因劃一收費，的士使用三條隧道的費用均為25元，昨日確實有更多的士使用西隧。



汽車會昨日也有使用三條隧道，觀察相關方案實施首日的情況，發現東隧及西隧行車暢順，惟紅隧有塞車情況，較以往慢10分鐘。汽車會代表稱，由於私家車使用三條隧道的收費仍有差距，西隧收費仍然最貴，「西隧第一期633，效應唔係咁好」，認為要等第二階段三隧實施不同時段、不同收費，才能見到分流效果。



▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼



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的士三隧劃一收費25元後 西隧過海增

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強表示，昨日實施三隧分流，不論是繁忙時段、或其他時段，均有更多的士使用西隧，因為劃一收費後，的士使用西隧的費用由以往的70元減至25元，與使用紅隧的費用差距也不再，所以乘客也較願意使用西隧過海，「好多地方，深水埗、大角咀、青衣，過海都會選擇西隧，因為直接啲。西環、西營盤一帶過海都選擇西隧，因為比較快捷。」

他又指，留意到昨晚在港島過九龍，紅隧過海的車龍較短，或因部分車改用西隧。而九龍方面，行西隧的車也較多，特別是的士，「因為佢交通網絡，三號幹線一落嚟，係比較方便，好多乘客都選用西隧。」

汽車會：紅磡往港島方向依然車多

汽車會會長李耀培在同一節目表示，昨日早上約8時在觀塘經東隧過海，其後約8時半在港島再經西隧回九龍，「昨日來計，東隧比往日塞車少啲、車流無咁多。當我由香港西隧過九龍，亦都好暢順。」不過，其同事在同一時間在紅磡經紅隧，前往灣仔，「車係慢咗好多，車係多咗，當然運輸署指標好似快咗，但我同事日日咁樣過，就話比以前咁過，紅隧口過香港塞多咗10分鐘。」

李耀培認為，正值暑假，路上少了學童車、或家長開車送子女上學，也有不少人外遊，正常而言車流會減少，能夠理解為何東隧及西隧較之前暢通。但就紅隧塞車，他坦言難理解，估計或因紅隧近日塞車情況略有改善，令駕駛者集中使用。

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼

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昨日633方案首實施，當局指分流效果顯注，但李則指，要待第二階段實施不同時段、不同收費，才能見到分流效果。「633其實係一個意義象徵，大家都明白。」以私家車而言，即使西隧現時有減價、而紅隧及東隧則加價，但這兩條隧道收費仍較西隧便宜，「換句道話講，西隧第一期633，效應唔係咁好，因為最主要西隧，私家車嚟講都仲係最貴。」

據運輸署所講，昨早繁忙時段整體過海車流約為4.4萬架次，當中西隧的車流上升約3%，而紅隧和東隧的車流則分別稍為下降約4%和1%。運輸署又稱，的士在清晨時分和早上繁忙時段使用西隧，分別增加約五成和兩成，分流效果顯著。