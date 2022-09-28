地盤工塗鴉警總設施　官斥毀警財物兼易引人仿效　判入獄2個月

地盤工人2019年6月在灣仔以噴漆塗鴉警察總部的閉路電視、警徽及警察牌匾，事隔逾2年後被控刑事毀壞罪，工人早前認罪，今（28日）在東區法院判刑。裁判官溫紹明指，本案嚴重之處在於警總的財產被損壞，且涉案違法行為有機會引起他人效彷，考慮到案件檢控延誤逾2年，被告有真誠悔意，判刑將對其展開的新更生計劃造成影響，判被告入獄2個月。



被告梁建韜（26歲，地盤工人），被控於2019年6月27日，在香港灣仔軍器廠街3號堅偉樓外無合法辯解而損壞屬於香港警務處的財產，即堅偉樓外的1組閉路電視鏡頭、2個警徽及1個警察牌匾，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

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行為有淚起仿效的風險

溫官判刑指，案件性質嚴重，牽涉不少人士，不能忽視任何違法行為都有激起他人仿效的潛在風險。另根據涉案片段，被告的破壞行為非一次性，警總外的CCTV、大閘上的警徽及寫有地址的牌匾均被破壞，此乃本案嚴重之處。

考慮到控方檢控有延誤

溫官續指，被告坦白承認控罪，即時監禁亦無可避免，但接受被告有真誠悔意，願即時接受法律後果，包括失去人身自由，遂以4個半月為量刑起點，考慮到案件中有檢控延誤的情況出現，案發至今已過去逾兩年，難以想像被告一直以來要承受的壓力。期間被告亦已展開新的更生計劃，完成電工課程，亦有計劃考高級執照，刑罰必然對其更生計劃造成影響。有見及此，除了三分一的認罪扣減外，再給予其1個月的酌情減刑，判被告入獄2個月。

案件編號：ESCC 858/ 2022