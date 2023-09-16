手術燈塌下供應商再獲三合約　醫管局稱已加終止條款　違反可追究

聯合醫院手術室在今年2月有一盞手術燈突然從天花塌下，《香港01》周五（15日）報道，在翻查醫管局招標紀錄，發現涉事供應商Getinge在事發後半年內至少三度中標，涉及金額逾800萬元。立法會議員及病人組織均促請醫管局交代Getinge在出現嚴重事故後仍可中標原因。



醫管局周五晚回覆指，在相關招標書已加入終止條款，若承辦商違反合約條款，醫管局會根據合約及法律意見，向承辦商發出警告信，甚至終止合約，同時按情況根據合約中相關的條款啟動法律程序追究承辦商。



聯合醫院手術室今年二月一盞手術燈突然從天花塌下，傷及一名麻醉助理。（資料圖片）

聯合醫院手術室在今年2月18日有一盞手術燈突然從天花塌下，醫管局在一周後隨即召開緊急記者會交代事件，當時指出涉事承辦商Getinge Group Hong Kong Limited維修保養出現問題，而日後招標決定承辦商，除考慮價錢，過去表現亦是很重要評分因素。

三度中標 合約金額逾800萬

不過，《香港01》翻查醫管局過去的招標紀錄，發現涉事供應商在該次事發後半年內至少三度中標，當中包括在2月24日，即醫管局召開緊急的記者會同日批出的379萬合約，安裝呼吸機的合約；在6月20日批出的252萬合約，為聯合醫院供應及安裝蒸汽消毒設備的合約；及在8月16日批出的204萬合約，為瑪麗醫院外科部門供應及安裝吊頂支架的合約。換言之，三份中標的合約涉及金額逾800萬元。

《香港01》就此事向醫管局查詢，相關供應商中標原因、在批出標書後有否提出額外安全要求及過程有否考慮過往表現，醫管局回覆查詢時，指在採購醫療儀器時會根據醫院臨床及運作需要，在招標文件中列明各項要求，當中包括服務要求及適用的安全標準等。醫管局又指，不會公開評論個別服務供應商提交的標書內容及投標細節。

承辦商若違反合約條款 醫管局會根據合約及法律意見發警告信 甚至終止合約

《香港01》在刊出報道後再向醫管局查詢，該局周五晚補充指，就查詢所述的招標書，醫管局已加入終止條款，若承辦商違反合約條款，該局會根據合約及法律意見，向承辦商發出警告信，甚至終止合約，同時按情況根據合約中相關的條款啟動法律程序追究承辦商。

醫管局稱已陸續落實委員會建議 已加強派員在場監督承辦商維修保養高風險儀器

至於「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」早前的一系列建議，醫管局稱已陸續落實一系列措施提升公立醫院的醫療儀器的採購及保養維修工作，並定期匯報。當中在提升公立醫院醫療儀器安全方面，已經加強派遣醫學工程人員在場監督承辦商維修保養高風險級別醫療儀器的工作，並會陸續推展至其他風險級別的醫療儀器。

同時，醫管局正逐步建立系統核實承辦商儀器保養維修人員身分、授權及資歷，並要求承辦商定期進行自我評估，以提升對承辦商監察和督導。醫管局亦已加強電子儲存所有醫療儀器的相關維修保養手冊。

人力資源方面，醫管局稱現時有15名醫學工程師，並正積極籌劃擴大醫學工程人員編制，以及制定程序檢查和監督承辦商的保養維修工作。