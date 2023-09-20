大灣區醫生｜首批10人醫管局工作　一對一培訓2個月已可獨立工作

撰文：呂穎姍
出版：更新：

本港公立醫院醫生流失嚴重，醫管局早前推出「大灣區醫生交流計劃」，至今十名參與計劃的醫生已經投入醫管局工作近五個月，當中3名醫生在瑪嘉麗醫院內科部門工作。其中在瑪嘉烈醫院擔任內科及老人科副顧問醫生的匡煜坤表示，原於中山大學附屬第一醫院任副主任醫生，他說初抵港時確實感到十分困難，不過幸有醫院安排一對一培訓，他在兩個月後已可獨立工作。

負責帶領他的部門主管楊耀昌表示，其實兩地在醫療方案沒有大差異，亦都收到不少病人大讚內地醫生細心，認為交流計劃無加重本地醫護負擔。負責計劃的醫管局行政經理關慧敏表示，「大灣區醫生交流計劃」成功，未來會擴大計劃。

進入內科被「奇難雜症」難倒　需時間適應用英文為主

眼前身穿印有瑪嘉烈醫生袍、說著流利廣東話的匡煜坤，如不特別提及亦不會發現，原來他就是首批「大灣區醫生交流計劃」來港的十名醫生之一。他在內地為中山大學附屬第一醫院呼吸及危重症副主任醫生，在去年新冠肺炎第五波時亦曾因抗疫來港，對本港醫療制度有一定認識。惟來到收納「奇難雜症」的醫院內科部門，他笑言初到埗時確遇到一定困難，小至使用臨床醫療資訊管理系統（CMS），大至要安排病人的跟進方案，此些在內地時從未接觸。

那語言方面又有沒有問題呢？匡煜坤表示，香港的醫療制度一直以英文為主，相反內地則以中文為主，即使自己英文水平不算差，但都要一段時間去適用。至於與病人和同事溝通方面，他則自言無問題，因為自己是廣東人也懂廣東話，只是間不中詞語說法可能會與香港有一些不同，如港人常說「收工」、廣東人則會說「下班」等。

其實我都係睇TVB大，所以有啲詞我都聽得明。
瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生匡煜坤

▼4月17日　首批共83名來港交流內地醫護人員抵港▼

+2

培訓兩個月可獨立工作　感醫人方法大同小異

醫院安排一對一培訓給匡煜坤，他在兩個月後已可獨立工作。到專科門診看症、支氣管鏡檢查、巡房等，通通難不倒他，惟由於其內地專科資格未有在醫專承認，故在進行如支氣管鏡此類介入性治療時需要內科專科醫生監察。他指兩地醫人的方法都是大同小異，略為不同的只可能是大家的用藥指引不同，如抗生素的基礎劑量的差異，但醫管局事前已有向他提供相關指引，故不是大問題。

在內地看開肺癌病人、在港只看普通科會否有感大材小用？他說沒有此感覺，因為大家都是為病人做服務，加上如看到有肺癌的病人，他會與本地醫生討論治療方針，並提供建議。他亦笑言，本港與內地要看的症都很多，但內地則超時工作較多，而本港則盡量會在工作時間內完成，變相用膳時間相應減少，「咁咪食少啲嘢，當減肥囉。」

匡煜坤獲醫院一對一培訓，他在兩個月後已可獨立工作。（梁鵬威攝）

明年合約期滿後回內地跟進研究

工作近五個月，匡煜坤認為已適應本港的醫療制度，亦大讚本港的臨床醫療資訊管理系統（CMS）好，可以紀錄每個病人在不同醫院的情況，方便做跟進工作；而本港醫生醫學水平平均都高，而內地不同醫院水平會有參差。他表示，會將此些「理念」帶回內地與同事分享，希望令內地醫生更願意投放心力在臨床研究及認識。

匡煜坤的合約下年2月到期，被問到會未來會否留港工作，他則笑言，想先回內地處理跟進中的研究，至於未來會否再來港則交給時間去決定。

+2

部門主管：不少病人大讚內地醫生細心

負責帶領他的部門主管楊耀昌表示，現時有三名醫生在瑪嘉麗醫院內科部門工作，當中兩名為呼吸科醫生，一名為傳染病科醫生，在一對一培訓後兩個月，都已經可以獨立工作。他表示，其實兩地在醫療方案沒有很大差異，亦都收到不少病人大讚內地醫生細心。他又指，交流計劃沒有加重本地醫護負擔，因過往醫護都會帶醫學生實習訓練，認為形式亦差不多。

醫管局行政經理：首批獲聘海外培訓醫生本月底抵港

負責計劃的醫管局行政經理關慧敏表示，「大灣區醫生交流計劃」成功，未來會擴大計劃，如增加交流人數、參與專科的範圍及交流模式等，亦會探討本港醫生可以上內地醫院進行交流學習。她亦提到，醫管局近日多管齊下去邀請醫生來港工作，如早前特意到加拿大及英國招聘，現時已錄取澳洲及英國近100名的醫生，當中有近60至70人已簽約，首批醫生將在本月底抵港。

醫管局、衞生署訪京交流：促進兩地醫療衞生服務及人才交流合作消息指大灣區放射技師計劃申請不獲批　醫管局擬改推另一交流計劃醫管局推短期計劃吸人才　暫20人申請　范鴻齡：目標年底10人來港醫管局英國澳洲招非本地培訓醫生　50人已通過遴選下半年陸續來港廣納環球醫療人才　逾50位非本地培訓醫生已通過遴選大灣區醫護｜目睹照料患新冠長者　廣東護士：港護士關注心理需求
醫院管理局
大灣區
我主場
01 Video