手術燈塌下涉事承辦商再獲三合約　范鴻齡稱「唔妥」決暫「禁賽」

聯合醫院手術室在今年2月有一盞手術燈突然從天花塌下，繼而揭發公立醫院過往一直有發生大大小小的塌物事件。《香港01》早前報道，手術燈承辦商事後仍數次投得醫管局合約，醫管局主席范鴻齡今日（21日）見記者時指，醫管局有既定的審標制度計分，而涉事承辦商計分後中標，但他坦言：「都覺得唔妥，唔可以當無事發生。」他又指，醫管局已決定在手術燈一事的索償未解決前，不再接受涉事承辦商投標。



聯合醫院手術室今年二月一盞手術燈突然從天花塌下，傷及一名麻醉助理。（資料圖片）

聯合醫院手術室在今年2月有一盞手術燈突然從天花塌下。醫管局當時表示，對承辦商Getinge的表現非常不滿意，又指出會視乎承辦商過去表現才作決定可否中標。惟《香港01》記者早前發現，Getinge事後半年至少三度投得醫管局合約，涉及金額逾800萬元，當中包括負責為醫院供應和安裝吊頂支架。

范鴻齡：手術燈事故索償未解決前不再接受涉事承辦商投標

醫管局主席范鴻齡指，Getinge在事後仍三度中標，因為醫管局有既定的審標制度，有不同項目用以計分，而計分後Getinge中標。但他坦言：「都覺得唔妥，唔可以當無事發生。」范鴻齡又指，醫管局已決定在手術燈一事的索償未解決前，不再接受涉事承辦商投標。

醫管局行政總裁高拔陞亦重申，不滿涉事承辦商的表現，因其在保養維修上有缺失，啟動法律程序追討。他也表示，不便提及個別標書內容，但事發後醫管局設檢討委員會，各方就事件提供很多意見，局方也正在跟進。

他又指，審標時也會考慮過往表現、服務質素、重大事故，合約中亦有中止條款，強調如承辦商表現不好，出現過失，一定會追究責任。

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就女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因醫生開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治，涉事醫生林治崑與陳小劍早前獲撤控。范鴻齡表示，對不幸事件感難過，再次慰問家屬，醫管局亦吸取教訓，改進診斷流程，避免同類事件再發生。

他也指，涉事醫生獲撤控後放下心頭大石，其他同事亦鬆一口氣，但他表示對當局的檢控原則無意見，「告唔告唔係我哋決定。」