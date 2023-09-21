香港夜繽紛｜業界推網約巴士APP　周五起蘭桂坊試行晚間免費接載

港府近日推行「香港夜繽紛」冀恢復「夜經濟」，香港非專利巴士聯會與創科公司合作推出「搭車鳥」App，聯會副秘書長崔定邦透露，由明日起以中環蘭桂坊作為試點，推「蘭桂坊散場特快接送」，試行網約巴士服務。屆時就像內地「滴滴出行」內的「拼車」，乘客只要在App輸入目的地，系統便會自動安排車輛接載。

他並指，首階段試行並不收費，只在晚間營運，由九巴旗下的陽光巴士、永東巴士等旅遊巴營運商參與，並已獲相關業界支持。



香港非專利巴士聯會副秘書長崔定邦。（資料圖片／梁鵬威攝）

蘭桂坊散場特快接送 免費接送

崔定邦表示，為了響應政府恢復夜經濟，並考慮到近年通宵小巴路線的縮減，以及旅遊區可能出現「黑的」，不利旅遊業的聲譽，由明日起以中環蘭桂坊作試點，試行「搭車鳥」的網約巴士服務，名為「蘭桂坊散場特快接送」。

類似內地「滴滴出行」拼車服務 其後會收費

崔定邦解釋，就像內地「滴滴出行」內的拼車服務，乘客在App內輸入目的地後，AI系統便會自動計算最合適的路線，拼車成功後會通知車牌號碼。

崔定邦透露，首階段試行並不收費，但只在晚間營運，讓市民及旅客體驗服務，屆時蘭桂坊的上客點位於鏞記酒家對開，「幾多個客上車都照做。」他又指，試行一段時間後將恢復收費，金額仍在商議中。

最多可派出約2,000輛中型巴士

崔定邦強調，旅遊巴收費載客並不違反香港法律，並透露服務由多間旅遊巴營運商參與，包括九巴旗下的陽光巴士、永東巴士等，最多可派出約2,000輛、可載20多名乘客的中型巴士，因此亦適合市民到西貢郊遊，或帶同寵物出外時乘坐。

將邀小紅書KOL宣傳「搭車鳥」

崔定邦並指，該服務已獲旅遊界立法會議員姚柏良、蘭桂坊協會、酒吧業協會等支持。他透露，接下來將邀請小紅書或抖音的KOL宣傳，合作推出旅遊攻略，讓內地旅客來港出行時，再多一個合法及安全選擇。