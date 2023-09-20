香港夜繽紛｜跑馬地馬場今起逢周三免費入場　有青年首次入場

政府推出香港夜繽紛計劃以力谷夜經濟。馬會由今晚（20日）起至12月，逢星期三晚夜馬賽事舉辦「快活星期三」（Happy Wednesday)，市民及遊客可免費進入跑馬地馬場公眾席觀賞。今個月的「快活星期三」以嘉年華作為主題，而今日安排了雜技表演，有青年人趁免費入場首次到馬場。



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今日下午賽事未開始，已有馬迷入場，到晚上7時人流逐漸增多。今個月的「快活星期三」以嘉年華作為主題，今晚安排了雜技表演，在每場賽事之間與入場人士互動、拍照。除此之外，現場亦有樂隊表演，在賽事與賽事間表演約10分鐘。

曾小姐今日趁著免費入場首次與家人到馬場，她表示，若覺得今日賽事有趣，以後的星期三亦可能會入場。她認為政府刺激夜間消費的措施有用，能吸引到人流。張先生平時亦會入馬場，認為逢周三免費可吸引更多人入場，他指雖然第一場賽事開始前人流與平時相若，晚上7時後入場人數會增加。

吳先生以往亦會在星期三入馬場，形容今日免費入場「無乜特別」，下注金額亦不會因此而增加，維持在200至500元。他認為最近政府刺激夜間消費的措施為「無嘢搵嘢嚟做」，「你唔搞啲嘢出嚟，感覺上好似無做嘢咁。但諗出嚟啲嘢就無用」，並指其他業界推出刺激夜間消費措施「濕碎嘢嚟無乜用。」他表示，平時約一星期北上遊玩一次，形容內地的服務、餐廳裝修與香港相差很多，在內地消費較為吸引。

跑馬地馬場10月的「快活星期三」主題為德國啤酒節，11月為Racing in style，12月為Winter Wonderland。而在11月29日及12月6日更舉行浪琴香港國際賽事前奏及浪琴國際騎師錦標賽。

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馬會表示，為支持振興本港夜經濟，今晚（20日）第一晚市民可以免費進入跑馬地馬場來個Happy Wednesday。財政司副司長黃偉綸今晚就特別抽空入場支持並感受周三賽馬活動的澎湃氣氛，期間在啤酒園逗留，現場氣氛熱鬧，充分展現香港夜經濟的活力。

馬會早前宣佈由9 月20日至12月，逢星期三晚市民可免費進入跑馬地馬場公眾席享受「快活星期三」。除了觀賞緊張刺激的賽馬運動、感受香港賽馬這個國際品牌，也可欣賞一系列主題表演，以及盡享美味佳餚，親身體會香港這個活力之都的夜繽紛。