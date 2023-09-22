前男警熱水燙5歲女童案　事主母稱怕出門被監視　未敢帶女兒求醫

前男警認用熱水淋傷女友5歲女兒，女童母親被指未有帶女兒求醫，被控虐兒案續審，女童母親今（22日）續在區域法院作供，她透露剛與前男警相識時，對方自稱是大律師，又自稱是「某社團大佬的契仔」，她曾自覺「好幸運」，能交到大律師男友。後來發生連串事件，及至女兒被熱水燙傷，她初時還以為是女兒玩花灑弄傷，曾想過帶女兒求醫，但前男警稱：「大佬擺咗啲𡃁仔係屋企附近」，她怕出門被監視，才未帶女兒求醫。法官把案押後至10月17日就女友審訊作裁決，並會同日處理前男警的判刑。



男被告已承認虐兒罪

本案涉及兩被告，男被告F.S.L.（47歲，被革職警員），及女被告W.N.M.（32歲），男被告早前承認虐兒罪作為「傷人罪的交替控罪，現還押候判；女被告則否認虐待或疏忽照顧兒童，她昨被裁定表證成立。

女被告WNM否認虐兒罪，在區域法院受審。(資料圖片)

男被告取走其信用卡並招致20萬損失

女被告早前供稱，她於網上直播平台「Uplive」認識男被告，他自稱是「某社團大佬的契仔」兼大律師。二人在2019年尾交往及同居，男被告曾指她的7張信用卡有可疑交易，要她交出信用卡以讓他轉介警方跟進。女被告深信不疑，及後男被告被捕，才發現其7張信用卡被嚴重透支，損失20多萬元。

覺手機被監視出入男被告都伴隨在側

女被告今接受控方盤問時，透露她曾收到不雅及恐嚇短訊，男被告稱會找朋友駭入其手機追查來源，自此她便覺得電話內容遭到監視。她又指前男警每日都會等她放工，「出出入入」都會伴隨在側，又經常詢問其去向。

初時未意識女兒受燙傷嚴重

女被告又稱，2020年5月某天，她替女兒X洗澡時曾短暫離開浴室聽電話，其後聽到男被告在浴室內大叫：「你唔好搞水掣。」女兒X則叫：「好熱。」她回到浴室後，見X痛哭，身體並有紅腫，她當時尚未意識到嚴重性，翌日見到X上身脫皮，才知事態嚴重。

男被告被捕女兒才道出真相

當時X說：「叔叔叫我唔好搞水掣。」沒有提及被男被告淋熱水。男被告事後亦不斷對X說：「你做乜咁曳搞水掣，搞到咁。」女被告一直以為當日意外是由X自己做成，直至男被告被捕，X才道出真相稱：「唔係我搞水掣，係叔叔開。」

有為X每天清理傷口

控方質疑，案發時女被告已30歲，亦有逾10年工作經驗，卻沒有想過要帶X去醫院求診？女被告稱：「唔知（X的傷勢）咁嚴重。」以為她和男被告可以處理，她有替X洗傷口兩次，後來見傷口好轉便改為一日一次。

指男被告曾稱大佬派人在附近

女被告又指，事發後一周曾想帶X求醫，男被告說：「大佬擺咗啲𡃁仔係屋企附近。」她擔心出門會被發現，不敢帶X出街。法官問女被告是否覺得遭男被告非法禁錮？她起初表示同意，後改稱：「係一直監測，非法禁錮唔係咁啱。」因她與男被告一起時便可外出。

曾為識到律師男友感幸運

女被告在作供尾聲時，談及與男被告的關係，她稱起初覺得結識男被告感到「好幸運」，因為沒有想過可識到大律師做男朋友，事發後男方態度轉差。

X的傷勢兩個月後仍未康復

庭上早前透露，女童X的傷勢在同年7月才獲報警處理，X經檢查後發現其右邊臉、頸、手臂、上背、胸口及腹部等，均有舊的燙傷痕跡，康復程度差之外，傷口亦受金黃葡萄球菌感染，經治療後已有改善。

案件編號：DCCC335/2022