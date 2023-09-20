曾迫子手淫被判囚　前男警另涉用熱水燙傷女友5歲女兒　認罪候判

曾因強逼兒子手淫及欺詐多名女子逾百萬，被判囚68個月的前男警，在女友的5歲女兒洗澡時向其淋熱水，更制止她關掉水喉，導致她多處燙傷。但事後前男警與女友只替女童塗藥膏，兩個月後女童傷口仍有分泌物及細菌感染。前男警今（20日）於區域法院承認虐兒，求情稱只是一時疏忽。惟法官陳廣池質疑，本案情節明顯屬傷人案，並下令前男警還押至10月17日判刑。



男被告F.S.L.（47歲）被控4項控罪，包括1項傷人罪及3項虐兒罪，其中1項虐兒罪屬傷人罪為交替控罪。他承認其中一項虐兒罪，控方不起訴其餘控罪。他的女友W.N.M（33歲），則否認一項虐待或忽略兒童罪。

X被熱水燙至右半身脫皮 嘗試關掉花灑但遭被告制止

案情指，兩被告於2019年年尾成為情侶，翌年與X在北角涉案單位一同居住。2020年5月某日，女被告原在浴室替X洗澡，期間電話響起，女被告遂關掉水龍頭並掛起花灑，離開浴室聽電話。其後，男被告走入浴室，打開水龍頭淋向X，惟因水溫過高燙到X皮膚，導致其右半身脫皮。X尖叫痛苦，嘗試關掉花灑但被制止。X感到害怕，繼而大聲叫男被告關掉花灑不果。

女被告聽到X尖叫，遂走入浴室。男被告隨即將水溫調至冷水，X自行用冷水淋洗傷口，她的身軀、手臂和大腿都有大面積燙傷。同晚，男被告即時去買燙傷藥膏，但他與女被告只替X塗藥膏一星期。

男被告FSL今在區域法院承認虐兒罪，還押至10月17日判刑。

X到醫院驗傷時 傷口受金黃葡萄球菌感染 事發後兩個月仍有分泌物

及至2020年7月，事件才獲報警處理。當日X送往醫院驗傷，醫生發現她的右邊臉部、頸部、手臂、上背、胸口及腹部等均有舊的燙傷痕跡，康復程度差之外，傷口亦受金黃葡萄球菌感染，經治療後有所改善。

兒科醫生指出，X的照顧者應在事發後立即帶X求醫，但X入院時傷口仍未復原，並有多個水泡及嚴重分泌物，疊加感染情況，需服用抗生素療程，X接受的治療明顯不足，導致事發後兩個月，她的傷口仍持續有分泌物。

同年11月，兩名被告相繼被捕，警方從男被告的電話上，找到顯示X傷勢及燙傷藥膏的照片。

男被告曾逼兒子手淫 又訛稱兒子「肝蟲上腦」 詐騙多人 兩案共囚68個月

控方確認，男被告有多項案底，包括2項非禮、2項煽惑兒童作出猥褻行為、24項欺詐及1項盜竊罪。此外。男被告於1998年加入警隊，及至2020年被革職，並曾在還押期間輕微中風。

資料顯示，男被告曾因逼12歲兒子看色情片及手淫，在高等法院被裁定猥褻等罪成，判囚4年。他另因騙取多名女子共逾百萬，包括妻子胞妹訛稱兒子「肝蟲上腦」，腦漿或會從鼻孔噴出等，被控欺詐等罪，在區域法院被判囚24個月。兩宗案件總刑期為68個月。

辯方求情指 男被告一時疏忽 案發時不知道花灑水溫有多高

控方補充指，男被告有意圖向X淋熱水，沒有證據顯示他當時收到酒精或藥物影響。問及為何男被告會這樣做，控方則提及X替警方錄口供時，透露她當日洗澡前曾經嘔吐。陳官認為，本案情節明顯屬傷人案，但控方接納男被告承認交替的虐兒罪，法庭不便作評論。

辯方律師求情指，男被告當時並不知道花灑水溫有多高，只是一時疏忽。但陳官質疑，男被告當時已經住在涉案單位數月，理應對浴室設備熟悉，直言辯方求情仍須有理據。

審訊明續。

案件編號：DCCC335/2022