南北行一級蜜棗二氧化硫超標130%　無標明添加劑　食環署勒令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）表示，「南北行」出品的一個預先包裝蜜棗樣本被驗出防腐劑二氧化硫含量，超出法例標準130%，而樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的名稱。中心已指示涉事商戶將受影響批次產品停售及下架，要求業界立即停止使用或出售，並呼籲市民應停止食用受影響批次產品。



「南北行」出品的預先包裝「一級蜜棗」樣本被驗出防腐劑二氧化硫含量。（南北行圖片）

食安中心指，在尖沙咀一間零售點檢取涉事的預先包裝蜜棗樣本檢測，結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之二百三十，超出法例上限的百萬分之一百，即超標130%。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的名稱。

涉事產品資料為：

產品名稱：一級蜜棗



品牌：南北行



淨重：十六兩



此日期前最佳：2024年10月20日



經銷商：南北行參茸葯材有限公司



食安中心指，已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2742 9811，查詢上述產品的回收事宜。

當局指，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。