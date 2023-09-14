消委會｜豌豆粒營養勝粟米粒　佳之選、Meadows豌豆粒性價比最高

茶餐廳的菜式普遍會添加冷凍蔬菜粒，例如炒飯便加入豌豆粒、快餐亦有甜粟米粒。消委會今日（14日）公布，測試了市面24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，發現總體而言，豌豆粒樣本在平均總膳食纖維含量、維他命C及維他命A，均高於甜粟米粒。不過每100克豌豆粒的售價參差，最貴至最平由4.4元至15.1元不等，在最高的5星評分樣本中，性價比最高為佳之選及Meadows（百佳及惠康自家品牌），同樣500克只售22元。至於甜粟米粒每100克售價更由2.3元至20元不等，即價格相差近10倍。



（消委會圖片）

所有樣本沒驗出金屬污染物

消委會測試的樣本中，10款為甜粟米粒及14款豌豆粒。所有樣本並無驗出霉菌毒素、重金屬砷、汞及銻等金屬污染物。雖然有3款甜粟米粒及11款豌豆粒樣本，驗出微量的鉛，沒有超過香港規例的上限。

總膳食纖維含量最高為Topvalu

消委會引述世衞和聯合國糧農組織的資料指，兒童每日應攝取年齡加5克總膳食纖維，成人和青少年每日應攝取不少於25克總膳食纖維。

消委會發現，甜粟米粒的平均總膳食纖維含量，低於豌豆粒樣本，以每100克計算，甜粟米粒樣本的含量為2.13克至4.81克，豌豆粒樣本的含量則由4.76克至8.42克，當中含量最高的甜粟米粒及豌豆粒樣本，分別是佳之選及Topvalu。

有10款豌豆粒樣本屬「高維他命C」食物

維他命C方面，甜粟米粒樣本的平均含量，同樣低於豌豆粒樣本。若以每100克計算，甜粟米粒樣本的含量為沒有驗出至6.5毫克，豌豆樣本則為7.9毫克至21毫克。

當中含量最高的甜粟米粒樣本是Meadows，豌豆粒樣本則是Woolworths及M&S。以一份蔬菜計算，若進食上述樣本的80克份量，即佔世衞建議的成人每日攝取量的1.6%及37.3%。

消委會又引述規例指，有10款豌豆粒樣本屬「高維他命C」食物，即含不少於其營養素參考值的15%。

維他命A含量最高為Almaverde Bio

至於維他命A方面，再次由豌豆粒樣本獲勝，平均含量普遍高於甜粟米粒樣本。以每100克計算，甜粟米粒樣本的含量為23.5微克至50.5微克，豌豆粒樣本則是233微克至362微克。

當中含量最高的甜粟米粒及豌豆粒樣本，分別是Topvalu及Almaverde Bio。以一份蔬菜計算，進食上述樣本80克份量，即佔男性成人每日建議攝取量1.1%及8.0%。

有樣本的營養標籤以鹽含量或／及「<」標示數值，但相關營養標籤應以鈉含量及實際數值標示。（消委會文件截圖）

Jumbo max鈉含量高於營養標籤標示值的95%

不過根據食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規定，預先包裝食品的鈉含量，不應高於營養標籤標示值的120%。消委會發現，Jumbo max的鈉含量測試結果（每100克7.22毫克鈉），高於營養標籤標示值（每100克3.7毫克鈉）的95%。

至於M&S的兩款產品，包括British Garden Peas的營養標籤，以鹽含量及符號「<」標示數值；Supersweet Sweetcorn則以鹽含量作標示，而沒有使用鈉含量及實際數值作標示。

消委會指，相關樣本的資料已轉交食安中心跟進，並強調營養標籤的錯誤資料，有機會誤導消費者選購不合適的產品，特別是長期病患者，如患有高血壓的人士。消委會促請生產商及代理商，正視及改善問題。

M&S的代理商回應消委會表示，非常重視產品的品質及安全，又指上述樣本測試報告符合預期標準，也在歐盟標準範圍內。

每100克甜粟米粒售價可相差近10倍

此外，根據消委會的評分表格顯示，多個樣本的售價參差，例如甜粟米粒每100克售價最高可達20元（Ajinomoto），最低僅2.3元（Jumbo max），即價格相差近10倍。在最高的4分樣本中，性價比最高為Meadows，每100克售價4.4元。

豌豆粒方面同樣售價參差，每100克售價最高為15.1元（EarthBound Farm），最低為4.4元（佳之選及Meadows），即價格相差近4倍。在最高的5分樣本中，性價比最高為佳之選及Meadows，同樣500克只售22元。