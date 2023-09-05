大角咀Marco's蠔吧生蠔大腸桿菌含量超標近7倍　食安中心指令停售

撰文：何瑞芬
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食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，透過恆常食物監測計劃，從旺角區一間食肆抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，每100克樣本的大腸桿菌最大可能數為5,400，即超出標準接近7倍，已指示餐停售相關食品。據了解，涉事餐廳為位於大角咀港灣豪庭廣場的西式餐廳Marco's Oyster Bar & Grill。

Marco's Oyster Bar & Grill。（openrice圖片）

食安中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，從旺角一間食肆抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，每100克樣本的大腸桿菌最大可能數為5,400；而根據《食品微生物含量指引》，每100克擬供直接食用的活或生的雙殼貝類軟體動物的大腸桿菌最大可能數超過700，即屬不滿意，即相關樣本超標接近7倍。

中心表示，已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售受影響食品。中心亦已派員巡查有關食物業處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求進行徹底清潔和消毒。

Marco's Oyster Bar & Grill生蠔樣本大腿桿菌含量超標。（openrice圖片）

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

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