玫瑰崗中學停辦︱家教會冀教育局助學生過渡　形容現如孤兒無人理

玫瑰崗學校辦學團體道明會日前表示，學校將與道爾頓學校合併，屬資助學校的玫瑰崗中學將3年後停辦。玫瑰崗中學家長教師會主席包比達今日（20日）再指教育局責任龐大，但至今完全無理會過他們，形容家長每分鐘都很難受，形容有如無人理的孤兒。他又指，教育局應協助包括約50名有特殊學習需要的學生家長，選擇如何銜接。而現時已收集了110多名家長的意見，整體都希望讓已入學的學生完成中一至中六課程，促請當局回應訴求。

據了解，校方未有計劃改變合併及停辦中學計劃，正協助學生找合適學校轉校。



▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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玫瑰崗中學家教會主席包比達在商台節目中批評，教育局在今次事件中責任龐大，但至今完全無理會過家長的訴求。他指，辦學團體宣佈停辦時，本應該制定好不同方案，讓受影響的家長，尤其是約50名有特殊學習需要(SEN)的學生及家長，可選擇如何銜接。他指，收集了110多名家長的意見，整體都希望讓已入學的學生完成中一至中六課程。包比達形容，家長每分鐘都很難受，有如無人理的孤兒。

道明會：曾徵求天主教教區意見

道明會表示，作出停辦玫瑰崗中學及由道道爾頓接辦幼稚園和玫瑰崗玫瑰崗學校的決定之前，徵求了天主教香港教區教育辦公室及其他在這方面有經驗的人士和組織的意見。該會表示，曾考慮過由其他天主教或非天主教辦學團體接辦玫瑰崗學校，但最後得出的結論是，道爾頓學校是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命的機構。

至於由何時計劃放棄營辦、會否延後停辦中學及會否將校舍出租就未有再作出回應。

▼9月18日 玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼



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否認停辦津中如「做生意」：絕對沒有商業考慮

另外，對於被外界批評如「做生意」般決定停辦津中，道明會表示作為非牟利宗教機構，在本港擁有悠久的歷史，可追溯至20世紀修士遠道而來東亞地區服務傳教建校，強調「絕對沒有商業考慮」，並解釋選擇道爾頓作為新的辦校團體，是欣賞道爾頓團隊的誠意魄力和其以兒童為本，推動自主學習的前膽辦學理念。

道明會又強調道爾頓和玫瑰崗擁有相同價值觀，並承諾會傳承玫瑰崗傳統，包括在校名中保留「玫瑰崗」名稱，以及設立「校史館」展示學校歷史和文化，以及保護聖像和地標，小聖堂繼續為師生和社區主持供彌撒和為學生宗教輔導。

道明會稱將繼續致力於港澳地區的工作，特別是在青少年教育和培育方面，將繼續在玫瑰崗宗教侍奉工作和開展牧民事工。