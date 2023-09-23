夜繽紛｜尖沙咀星光夜市檔主解畫4粒燒賣賣$20　食客排長龍購買

推動夜經濟，K11 MUSEA與星光大道合辦的「星光夜市」自昨日（22日）起一連4個周五及周六晚舉行，有檔位4粒魚肉燒賣賣20元，成為夜市焦點，今晚（23日）該檔位大排長龍，記者實測燒賣表面大小如5元硬幣。其他食品包括40元一杯檸檬茶、78元滷水拼盤，亦有德國腸拼盤一份售價98元。



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星光夜市有25個攤位，分別有17個攤檔售賣小食飲品，另有8個攤檔售賣文創手作等產品。今晚為開幕第二晚，就現場所見，氣氛相當熱鬧，人流不少。有首次參與夜市的檔主表示，會視乎這次經驗，考慮將來會否更多參與夜市；有市民則認為，辦夜市是好事，可帶動消費及提升香港知名度。

20蚊4粒燒賣檔口大排長龍

有網民反映「香料案內所」20元4粒燒賣賣得太貴，引起熱議，不過今晚檔位大排長龍。「香料案內所」今日（23日）在Facebook專頁作出回應，表示於市集擺檔兩年，一直以20元4粒的價錢出售，不曾加價，又直言一向主打賣辣椒油，燒賣並非主角，「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」。

記者購買了一份燒賣，店員指可選擇不同特色辣淑油口味，而燒賣體積可見也較平常的較為大粒，表面大小如5元硬幣。

食客：感到好奇因而前來購買燒賣

廖先生表示，從社交平台看到對夜市的物價的討論，感到好奇因而前來購買燒賣，「嚟到覺得OK幾大粒，價錢都合理。」他又大讚夜市氣氛良好，「始終都比較創新，比商場貼地啲。」

「林香檸」檔主Will表示對夜市有信心，預計每天能賣500至600杯飲品。（鄧康翹攝）

「林香檸」生意暢旺 檔主：日賣500杯

內地手打檸檬茶店「林香檸」於市集設有攤檔，檔口大排長龍，每杯價錢約40元。該檔檔主Will表示對夜市有信心，預計每天能賣500至600杯飲品。Maggie的攤位則主要售賣手工首飾，目前客人主要以本地人為主。她曾參與多個市集，惟這次是初次參與夜市，期望有助品牌宣傳。

關先生則指，今日到特意前來，受訪時正手持啤酒暢飲：「喺網上見到話98蚊德國腸仔，我覺得幾有噱頭，都有吸引力嚟睇下。」關先生形容現場人多，加上周六晚上氣氛熱鬧，他亦購買了一杯售價38元的手工啤酒，認為價錢合理，冀望這類活動更多舉辦。

▼9月22日 尖沙咀「星光夜市」開幕▼

