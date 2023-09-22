夜繽紛︱網約巴士APP中環試行險被警方驅趕　創辦人：會加強協調

下周五至10月2日為中秋節及國慶日，料有市民會夜蒲飲酒夜回家。本港初創公司推出網約巴士平台「搭車鳥」接載夜歸人，香港非專利巴士聯會與平台合作今晚（22日）於中環蘭桂坊作試點，不過出師不利，三架旅遊巴停泊在威靈頓街等候乘客上車時，多次被警察驅趕，最後在協商下才獲准等候至乘客上車。平台創辦人袁洛桁表示會加強與警方及運輸署協調，及物色更適合、准許上落客的地方。



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三架旅遊巴蘭桂坊模擬接載夜歸人回家

「搭車鳥」與香港非專利巴士聯會今日以蘭桂坊為試點，設有三架旅遊巴，模擬接載消遣過後的市民返回市區不同地點，旅遊巴分別以旺角、尖沙咀及經北角到將軍澳為終點。立法會議員姚柏良、旅遊業議會主席徐王美倫及議會理事崔定邦亦有到場支持。

停泊威靈頓街被驅趕 與警方協商後獲准停留

不過，「搭車鳥」出師不利，三架旅遊巴停泊於威靈頓街時，多次被現場維持交通秩序的警員驅趕，最後在協商下才獲准停留等待乘客上車。

平台創辦人袁洛桁表示，將會加強與警方及運輸署協調，及物色更適合、准許上落客的地方。他續指「搭車鳥」會繼續在週末於蘭桂坊試行，市民只要下載應用程式即可免費預約巴士回家，每架巴士可戴24至27人，路線及班次可視乎約車情況靈活變動。

▼9月22日 周五晚上蘭桂坊淡靜▼

