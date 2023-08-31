關員涉派對房聚會姦女網友　事主被指曾與3男法式濕吻　被告脫罪

海關關員和朋友到派對房間聚會，涉趁剛認織的18歲少女醉酒，把對方帶到洗手間內上下其手，繼而將她強姦，並疑曾嘗試不同姿勢，但未成功，女方並握拳拒為男方手淫。但有份出席當日聚會的證人欲指，女事主當日與包括被告等3男玩不同遊戲時，曾與現場各人法式濕吻，又在被告頸部留下「咖喱雞」吻痕，二人離開房間回來時，更是手拖手。關員否認強姦罪，陪審團今（31日）在高等法院退庭商議，以五比二大比數裁定關員罪名不成立。



得知脫罪鬆一口氣兼得訟費

被告何澤權（26歲），被控於 2021年10月7日，在新界屯門友德工業大廈A座某廁所內，強姦案發時18歲的女子X。

被告得知脫罪後，在犯人欄內鬆一口氣。辯方申請取得訟費，法官認為被告沒有自招嫌疑，批准申請。

被告何權權否認一項強姦罪，在高等法院受審後，被裁定罪名不成立。(劉安琪攝)

4人當晚在房內飲酒唱歌和遊戲

控方案情指，X於2021年10月經社交軟件Omi認識黎姓男子，並相約黎、被告和另一名男子敖耀軒於同月6日晚相約到派對房間唱卡拉OK。聚會於晚上11時許開始，4人在房間內一起飲酒、唱歌和玩遊戲。

X稱在梯間遭被告隔衣服摸胸

有醉意的X於翌日早上4時30分，到後樓梯燃點香煙。不久後，被告在X旁邊坐下，隨後用手隔著上衣掃X左胸，X側身避開；他之後伸手入X衣內隔著胸圍摸其左胸，X試圖移開身體後，被告再伸手直接撫摸其胸部和親吻X。

之後把X帶有廁格強姦

約30分鐘後，被告將X帶到洗手間，解開X的上衣和胸圍，X則撞開被告的手以示不同意。被告戴上安全套後，捉著X的手意圖幫他手淫，惟X酒醉至未能郁動。X當時坐在馬桶廁板上，被告脫下其內褲把她強姦。被告其後嘗試用其他姿勢與X性交，但不成功，另曾嘗試讓X幫他手淫，惟X一直捉緊拳頭。

被告警誡稱條女自願

兩人之後返回房間，X於6時許打算離開，但先後遭黎和被告阻止。她致電姐姐男友C，投訴事件。C到場後與被告對質，兩人發生肢體衝突。被告被到場的警員拘捕，警誡下稱：「條女係自願㗎。」

證人指X當晚與3男法式濕吻

有份出席聚會的敖耀軒供稱，案發時他們曾玩「國王遊戲」、「真心話大冒險」等，期間曾「男男鍚」、「男女鍚」，而X曾和被告、黎和敖分別法式濕吻。此外，被告曾在房間模仿性愛姿勢「傳教士」式，X則回應「呢個唔係傳教士」；她又給予被告一個「咖哩雞」吻㾗；X被問及有否拍過祼照或片段時，回應「有著bra嘅」。

指被告曾稱太熱頂唔順

敖亦稱，被告和X曾有一段時間失去蹤影，X回來時躺在地上，敖扶起對方。敖在盤問時承認，被告和X返回房間時拖著手。此外，被告亦曾向他和黎表示「太熱，頂唔順，無feel，唔搞啦」。

案件編號：HCCC 71/ 2022