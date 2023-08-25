關員涉姦18歲少女　事主被指與3男法式濕吻　並給被告「咖喱雞」

男海關涉與友派對房間聚會時強姦新相識18歲少女案，今(25日)在高等法院續審，有份參與聚會的一名男子作供，他指聚會期間曾見被告和事主X同時失去蹤影，兩人回到房間後，X一度躺在地上。他接受辯方盤問時，同意X與房中3男曾玩不同遊戲，他們4人並曾「男男錫」及「男女錫」，X並曾和3名男士均作法式濕吻，並曾給予被告一個「咖哩雞」吻㾗。被告和X返回房間時是拖著手，被告又曾說：「太熱，頂唔順，無feel，唔搞啦。」



被告何澤權（26歲），被控於 2021年10月7日，在新界屯門友德工業大廈A座某廁所內，強姦女子X。控方指，X案發時到後樓梯抽煙，期間遭被告摸胸。被告之後把X帶到洗手間強姦。

被告何澤權否認一項強姦罪，在高等法院受審。(劉安琪攝)

被告指X曾嘔吐

有份出席聚會的敖耀軒供稱，他於2021年10月6日晚到該派對房間，當時被告、X和一名黎姓友人在場。至凌晨時分，敖到大廈的後樓梯時見到被告和X。因被告指X曾嘔吐，敖便回到派對房間拿取飲品，之後返回後樓梯交給X漱口用。

X曾躺地說你再係咁我報警

敖說，被告和X曾有一段時間失去蹤影。兩人回到房間後，X躺在地上，敖扶起X，X卻說：「你再係咁，我報警。」敖不清楚她向誰人說這話。X離開後，被告向敖和黎表示稱：「仆街啦。」然後追出去。

遊戲期間曾男男錫及男女錫

敖在辯方盤問下承認，他不肯定X和被告是否有講：「你再係咁，我報警。」及被告是否有說：「仆街啦。」他同意辯方指，當晚各人有玩「國王遊戲」、「真心話大冒險」等，並曾「男男鍚」、「男女鍚」，X亦曾和被告、黎和敖分別法式濕吻。

辯方指被告曾模仿傳教士式姿勢

辯方律師又指被告曾在房間模仿「傳教士」式性愛姿勢，X則回應：「呢個唔係傳教士。」律師又指，X曾給予被告一個「咖哩雞」吻㾗；X被問及有否拍過祼照或片段時，她回應：「有著bra嘅。」敖看過片段後，都一一確認，並同意案發前不認識X，她願意參與上述遊戲，各人當時都玩得開心。

兩人拖手回房被告說無feel唔搞

敖亦同意，被告和X失去蹤影一段時間，然後拖著手回來。被告亦曾向他和黎表示：「太熱，頂唔順，無feel，唔搞啦。」

胞姐男友C稱收X訊息指被人搞

控方其後傳召X胞姐的男朋友C作供，C稱於2021年10月7日早上收到X的訊息，稱「被人搞」和「唔畀我走」。C便立即前往該工業大廈，在地下見到X、被告和另一男子。C指被告當時承認「搞」X，又阻止C報警，C反指可一同到屯門警署，對方拒絕，警員其後到場。C在辯方盤問時，否認向被告稱：「想私了定報警？」及說：索價5萬，否則報警。

案件編號：HCCC 71/ 2022