十一國慶｜飲食業約1750間食肆　一連兩日推七折優惠　附名單

飲食業界為慶祝國慶74周年，於10月1日推出7折優惠，約1750間食肆參與，當中絕大部份有堂食食肆，均有晚市優惠，冀推動本地夜經濟，而10月2日也會有相關優惠，約有800多間，主要為晚市優惠。



飲食界立法會議員張宇人稱，希望市民多留港消費，「唔係迫係深圳」，又稱業界未來會推促進晚市措施。



飲食界立法會議員張宇人稱，希望市民多留港消費，「唔係迫係深圳」，又稱業界未來會推促進晚市措施。（何瑞芬攝）

▼國慶日飲食業優惠一覽▼



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部份提供優惠餐廳名單：



．美心 MX 及 MX分店（大會堂MX、大學站MX、落馬洲站MX、西九高鐵站 MX 及機場中場 MX 除外）：於 10 月 1 日提供 7 折優惠，酸菜湯米線系列配飲品及去骨海南雞系列，優惠只適用於午晚市

．美心 Food² ：於 10 月 1 日提供 7 折優惠，白咖喱香茅烤雞髀飯餐及去骨海南雞餐，優惠只適用於午晚市

．大家樂：於10月1日及2日，四川惹麻辣海鮮肥牛鍋 $68（原價$97 起），只於不同分店之晚飯時段供應

．大快活：於10月1日及2日，午市及晚市粟米肉粒飯優惠價$29

．麥當勞： $11 甜粟米批兩件

．KFC： 於 KFC 櫃枱惠顧任何食品，可以$10 加配自選雞 1 件 (家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞)

．太興：於10月1日及2日，堂食提供 7 折優惠

．亞參雞飯、敏華冰廳、茶木 / Teawood、靠得住 、錦麗：於 10 月 1 日堂食惠顧可享 7折優惠

．Pacific Coffee：於 9 月 30 日至 10 月 2 日早上 10 時至下午 6 時，提供指定飲品 7 折優惠

．牛角：9 月30 日至 10 月 2 日，7 折可享日本九州極上黑毛和牛西冷(原價: $362)、日本九州極上黑毛和牛肉眼(原價: $372)

．牛角 Buffet ：年 9 月30 日至 10 月 2 日，堂食惠顧【極上和牛 100 分鐘放題套餐】可享 7 折優惠(原價$600，優惠價$420)、【極上和牛 100 分鐘放題套餐】包括：放題供應：水の焼肉 - 極上和牛放題每位一客：國產牛及海鮮盛合 - 國產牛西冷(2 片) 、美國 SRF 安格斯和牛牛肋肉(2片) 、王樣！虎蝦(2 隻) 、半殼扇貝(2 隻)

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