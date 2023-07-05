國開行倡「控制」電力公司　中電：電價具競爭力　港燈：不宜評論

直屬國務院的國家開發銀行香港分行行長李曦光，在7月號《紫荊》雜誌撰文建議港府謀劃公營機構「對公用事業領域進行控制」，以穩定電價加幅。中電今（5日）指，中電的電價相對其他國際城市極具效益及競爭力，未來會繼續全力配合政府的政策並與其緊密合作。港燈則指 過去一年多以來電費上升，主要源於國際燃料價格暴漲，重申燃料費用屬實報實銷，港燈不可從中獲利，至於有關電力行業觀點則不宜評論。



近年香港電費近年因國際燃料價格上升而持續向上，李曦光在相關文章指，供水、供電等行業關係着國計民生的基礎性支柱產業，與國民經濟發展息息相關，更關係着人民群眾的幸福感、安全感、獲得感，「從世界範圍看，政府控制水、電、煤氣等供應具有普遍性。」又建議港府「謀劃公營機構對公用事業領域進行控制」，「適當的情況下，也可充分利用中資力量。

中電：中電電價相對其他國際城市極具效益及競爭力

中電回覆時表示，過去60年，《管制計劃協議》對提供優質電力供應扮演重要角色，不僅令中電在供電安全可靠及環保表現方面達致世界級水平，亦令市民可以以合理價格，享有安全、可靠及環保的電力供應。

發言人指，相關機制建立一個穩健的架構，以將近期能源危機的影響降至最低，為香港提供充足穩定的電力，並重申在國際燃料價格飆升情況下，中電的電價相對其他國際城市極具效益及競爭力。

發言人又指，中電未來會繼續全力配合政府的政策並與其緊密合作，致力爭取於2050年前實現碳中和的目標和滿足未來新發展區及基建項目的發展需要。

港燈：不宜評論電力行業觀點 國際燃價回落 燃料調整費已相應下調

港燈回覆查詢時則指， 過去一年多以來電費上升，主要源於國際燃料價格暴漲，重申燃料費用屬實報實銷，港燈不可從中獲利，而近月隨國際燃料價格回落，港燈燃料費用開支減少，客戶需要繳交的燃料調整費已經相應下調。至於有關電力行業的觀點 ，港燈則表示，不宜評論。