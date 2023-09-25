十一國慶｜全港64間戲院10.1推半價優惠　9.27正午12時開始搶飛

十一國慶將至，香港戲院商會今日（25日）宣布，推出「10.1 半價睇好戲」，市民可於9月27日（星期三）正午12時後，於各戲院票房及網上售票網頁買戲飛，於戲院票房購票每人每次最多4張。



香港戲院商會今日（25日）宣布，推出「10.1 半價睇好戲」。（資料圖片/盧翊銘攝）

「10.1 半價睇好戲」電影院名單



ACX Cinemas@北角匯

百老匯院線

華懋電影院線

影藝戲院院線

Cinema City院線

CGV D2 Place

英皇院線

嘉禾院線

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL院線

新寶院線

新光戲院

香港戲院商會今日（25日）宣布，推出「10.1 半價睇好戲」。（資料圖片/盧翊銘攝）

9.27正午12時後搶飛 每人每次最多4張

適用的電影聲晝格式多達13種，包括4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X

市民可於9月27日（星期三）正午12時後，於各戲院票房及網上售票網頁買戲飛，於戲院票房購票每人每次最多4張。

現時各院線未有10月1日場次，但近期熱映的新戲包括《A.I.創世者》（The Creator）、《以色列鐵娘子：梅爾夫人》、《The Moon：緊急營救》、《封神第一部：朝歌風雲》、《黑的教育》、《我們的十八歲》、《我的麻吉4個鬼》、《恐懼鬥室X）、《汪汪隊立大功 超班大電影》及《點點星光》等。