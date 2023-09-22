中秋節國慶假期｜入境處預測三大陸路口岸每日10至16萬人次出入境

入境事務處今日（22日）公布，預計今年中秋節及國慶日假期期間（9月29日至10月6日），約有655萬人次的香港居民及訪客經各海、陸、空管制站進出香港。當中約百82.9%旅客、即約543萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為9月30日（星期六），出境人次達492,000，而入境高峰期為10月2日（星期一），入境人次達538,000。



入境處估計假期期間落馬洲支線管制站、羅湖管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計分別每日平均約有164,000，162,000 及103,000人次出入境。



入境處教查看手機App查看估計輪候過關狀況

入境處表示，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間；市民及旅客亦可以透過入境處流動應用程式App隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。

入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身份證明文件及前往內地的有效旅行證件。處方指出，現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道。已登記使用快捷e-道的香港居民如換領了新的身份證，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。此外，「非觸式e-道」服務現已經擴展至所有管制站。各管制站已向訪港旅客提供更方便的自助離境服務「離境易」。