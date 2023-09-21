十一國慶｜謝邱安儀料本地零售額低雙位數增長　零管協會推夜獎賞

政府推出一系列「香港夜繽紛」活動，香港零售管理協會亦舉辦「夜消費．有Jetso！」獎賞活動，下周五中秋節（29日）起至11月30日推出夜間電子支付消費優惠。



協會主席謝邱安儀今日（21日）表示，活動暫有約20個品牌、超過600間商戶參加，正陸續增加，協會希望可涵蓋政府消費券計劃原先的4間平台，目前AlipayHK及Tap & Go落實參與，現仍與另外兩間平台溝通。



對於將來臨的中秋及十一國慶黃金周，謝邱安儀稱對旅客數字審慎樂觀，但本地消費仍疲弱，大批港人北上消費，料消費增長是低雙位數字。



▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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中秋起晚上8時後消費滿$200獲發優惠券 AlipayHK及Tap & Go已落實參與

謝邱安儀今早在香港電台節目表示，業界希望可支持政府夜經濟活動，但擔心延長營業時間，人手安排有困難，故想到用獎賞方法去鼓勵夜消費。市民以AlipayHK及Tap & Go於晚上8時至凌晨3時每張單消費超過200元，即可獲得優惠券或短訊等，去參與商戶取優惠，且該些優惠於日間或夜間均可使用。

她解釋，用電子支付平台去做，是為了識別合資格的夜間消費者，活動希望可涵蓋政府電子消費券推出初時的四個平台，以保證有廣泛性，目前只確認AlipayHK及Tap & Go，另外兩間、即八達通及WeChat Pay HK則仍在溝通當中。

她表示，協會推活動後，短時間內已有約20個品牌、超過600間商戶參加，目前仍接獲不少商戶查詢，相信會陸續加入。她指相關優惠涵蓋超市、百貨、家電、家具、鐘錶、化妝等包羅萬有，優惠視乎商戶而定，有些是折扣或回贈，有些則是免費禮品，屆時市民可到活動網站了解。

香港零售管理協會主席謝邱安儀。（資料圖片）

政府鼓勵商戶延長營業時間，謝邱安儀指暫未收到商戶通知會延營業，但相信商戶均希望做好氣氛鼓勵夜消費，並稱一直以來夜間食肆暢旺都能帶動零售消費，相信當夜間活動增多，對零售業會有幫助，「但幫助幾多反而要睇有冇人手延長營業時間，要些時間。」

謝邱安儀指本地消費仍疲弱 展望十一黃金周：唔會超級樂觀又唔會太悲觀

至於十一國慶黃金周，她稱去年「零客」，今年通關旅客量肯定會有所上升，但能否快速回到預期水平，按過去五一及暑假所看，證明反彈速度不會太快，但每個假期都有改善，故對十一黃金周情況審慎樂觀，「唔會超級樂觀，又唔會太悲觀」。她指本地消費仍很疲弱，港人北上消費狀況仍很強勁，料十一消費增長會維持低雙位數。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼

