柯士甸工業意外｜議員倡以科技改善安全　戴智能手錶確認工友位置

柯士甸道西1號地盤地底兩死工業意外， 63歲劉浩祥及61歲郭伙記進入管道開工無收工又無人發現，疑硫化氫中毒昏迷失救致死，警方從刑責方向調查。建造業總工會安全顧問李光昇今早（26日）於港台節目表示，現時已有法例規管密閉空間工作，關鍵在於如何落實，認為今次事故較為罕見。

勞聯主席、立法會議員林振昇建議，政府應推動科技改善職業安全，例如工人戴上智能手錶，以知悉他們的位置。



李光昇在港台節目《千禧年代》表示，現時法例有清楚定義密閉空間，例如被圍封，及會產生可預見的危險。他續指，在密閉空間工作時，要根據一定程序，包括風險評估等，認為現時的法例已經足夠，但關鍵是如何落實。

對於是次事故，李光昇認為較為罕見，管道上鎖時竟然仍有人在內。至於責任問題，他認為仍有待調查。

林振昇於同一節目表示，按照法例，如工友於密閉空間工作，需要與他們保持聯繫；亦要了解環境是否通風，或呼吸器是否足夠，並要配備救生繩索等。他續指，即使並非密閉空間，承辦商或主事人亦可能有法律責任，因為法例要求，需要確保安全健康的工作環境。

林振昇認為，政府應推動科技改善職業安全，例如讓工人戴上智能手錶，以知悉其位置。他認為，政府可研究提供資助，吸引小型承辦商使用科技，減少風險。