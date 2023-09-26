柯士甸工業意外｜李家超：依法依規追究　即時巡查密封式地盤

撰文：文睿
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西九龍一個地盤日前有兩名工人在地底懷疑吸入硫化氫中毒死亡，行政長官李家超說十分關注事件，勞工處會全力配合警方調查，強調必須依法依規追究責任。他又指，勞工處已即時巡查全港其餘密封式地盤確保安全。

李家超在9月26日行政會議前記者會，主動提及柯士甸圓方地盤工業意外，強調會依法追究責任。（梁鵬威攝）

依法依規追究柯士甸工業意外責任

西九龍柯士甸道西一個地盤日前（24日）發生致命工業意外，兩名男工人懷疑在地底管道吸入硫化氫中毒身亡。 李家超今早（26日）出席行會前見記者，主動提到關注這宗致命工業意外，向死者家屬致以慰問和關心。他指警方正調查現事件，勞工處會配合調查，他已經向警方了解最新調查進展，強調必須依法依規追究責任。

即時巡查所有密封式地盤工作環境

李家超說，勞工處已經即時巡查所有密封式地盤工作環境，確保能監督其餘地盤安全。他重申，工業意外令人痛心，負責人應遵循職安健法律要求及指引做好風險管理、安全工地配置，提升安全文化，培養員工安全意識等，做好預防工作。李家超強調職業安全工作是長期、持久工作，有關部門會繼續推動職安健意識。

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監管有漏洞？李家超：加強職安健才令意外不發生

被問及西九龍柯士甸道工業意外，是否顯示監管機制有否漏洞，如何防止有人不遵守法例要求時。李家超指西九龍工業意外是嚴重事故，已經加重職安健法例罰則，違例者最高監禁兩年，但他說無論如何提升罰則，仍要大家加強職安健才令意外不會發生，舉例指本港有行劫罪行，但未能杜絕劫案發生。他指近期當局利用科技推動職安健，政府會巡查確保工地嚴格遵守措施。

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