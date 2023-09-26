八旬小巴司機撞斃六旬漢　被捕揭執照亦過期　認危駕等罪囚1年

何文田常盛街去年4月發生交通意外，一對夫婦橫過斑馬線時，妻子過馬路後，轉頭見丈夫被小巴撞倒，躺臥地上雙眼鼻孔流血，送院不治。肇事八旬小巴司機，被揭其駕駛執照已過期兩個多月。司機今（26日）在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及無牌駕駛兩罪，求情稱因疫情關係，未能如期驗眼續牌，他今年更確診患上腦退化症。暫委法官陳永豪指，雖然被告行為並非差到令人覺得鹵莽自私，但駕駛者見到班馬線安全島便應留神，更何況涉案路段是被告日常駕駛的路線，認為他需為其行為負責，判他入獄1年，罰款4千元及停牌5年。

被告冼沐生（82歲），承認於2022年4月12日在何文田常盛街及常樂街交界危險駕駛一輛小巴，導致男子王照東（65歲）死亡；及駕駛時沒有效駕駛執照。

被告冼沐生承認危險駕駛及駕駛時無有效駕駛執照，被判入獄1年。

王被撞至雙眼鼻孔出血

案情指，案發當晚約7時半，王與妻子在常盛街及常樂街交界一條斑馬線過馬路，期間妻子先越過馬路，王再過馬路時，遭被告所駕的小巴撞倒。妻子回頭時，見到王臉朝天躺在路上昏迷，雙眼和鼻孔出血。救護員其後趕到現場，但王已無呼吸脈搏，送院後證實死亡。驗屍報告顯示，王身體多處受傷致死，與遭汽車撞擊的情況脗合。

被告稱受疫情影響未能如期續牌

案發時被告沒有超速駕駛，他在同日被捕後，警方發現其駕駛執照已在兩個月前屆滿，案發時已過期69日。他在警誡下稱，當時沒有看到其他行人，但王突然走出馬路，又指他自1975年已取得小巴駕照，因受疫情影響，未能如期安排驗眼，申請續領駕駛執照。

被告今年被驗出患腦退化症

辯方求情指，案發時王突然走出馬路，被告收掣不及繼而撞倒他，其時沒有超速亦無醉駕。被告事發後已退休，現靠綜援維生，今年更被驗出患上腦退化症，他認罪且有悔意，案發時只是一時失神才會引致意外發生。

意外為死者家人帶來冤屈

陳官判刑時指，本案是令人心傷的悲劇，被告行為並非差到令人覺得鹵莽自私，雖然判監或會對他的家人造成創傷性影響，但意外對死者家人帶來冤屈、困難和怨憤，駕駛者亦需為自己行為負責。法官又指，被告並非單單一刻分身，一般駕駛者都會留意斑馬線的安全島，何況涉案路段是被告日常駕駛的路線，故決定判他入獄12個月，罰款4千元及停牌5年。

案件編號：DCCC 1009/2022