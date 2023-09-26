律師傅雨康騎單車被撞斃　旅遊巴司機指傅忽然駛入車道　脫危駕罪

撰文：凌子淇
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事務律師傅雨康兩年前在大嶼山騎單車時，與旅遊巴相撞，傅的下肢被輾過，送院搶救後死亡。肇事旅遊巴司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，他否認指控，案件今(26日)在區域法院開審。法官練錦鴻聽取證人口供後，即下裁決指，案發時傅所騎著的單車忽然橫駛至旅遊巴所在的車道，碰撞才會發生，作為一個謹慎駕駛者，不可能事先估計到所有人的不合理駕駛方法，練官強調，意外有人傷亡縱然是悲劇，但裁定旅遊巴司機罪名不成立。

庭上透露，意外發生後，傅仍清醍並曾說：「我好痛啊，求下你移開架車。」司機亦有把車移外，惟傅不久後陷入昏迷，送院搶救後不治。

被告秦家熙（27歲），被控於2021年10月31日，在大嶼山翔東路危險駕駛引致傅雨康死亡。

被告秦家熙經審訊後被裁定危險駕駛及不小心駕駛均罪名不成立。(資料圖片)
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秦當時載著市民到廚餘回收工場

控方指，秦為環保署的外判司機，當日負責駕駛涉案單層巴士，接載市民到廚餘回收工場「O · PARK1」。翔東路為雙線行車道，車速上限是每小時50公里，秦的平均車速約為40至50公里，當時其旅遊巴左前方有數輛單車，最前方的單車由傅駕駛。秦見狀便打車頭燈，切至右邊行車線，越過其中數輛單車，只剩下傅的單車，當時旅遊巴與傅的單車相距約20至30米，傅的單車開始向右移向旅遊巴，秦沒有特別慢駛，但依然打著車頭燈。

傅的單車突打橫駛過切入旅遊巴的行車道

當兩車距離只剩下約10至15米時，秦已切線到右邊車道，惟傅的單車突然打橫駛過，切入旅遊巴所佔用的行車線。秦立刻煞車及響咹，但旅遊巴擋風玻璃仍撞到單車，兩車相撞後在10至20米外才能完全停下。傅其後送院搶救證實不治，驗屍報告顯示他的右下肢被車輾過，右股動脈被切斷，小腿亦有裂傷。

秦指傅的單車行得好慢且左右搖擺

秦受查問時指傅的單車「行得好慢」，而且左右搖擺，故他準備爬頭，但單車突向右駛近，秦指傅「打橫向我駛埋嚟 」，秦即扭左軚仍無法避開。當旅遊巴車頭撞到單車後，他已即時停車。

導賞員指傅被撞後初時仍清醒

控方傳召旅遊巴上的導賞員作供，他稱當時坐在第一排路口位，旅遊巴行經事發地點時，左前方有數輛單車。秦越過其中幾架單車，剩下傅的單車時開始慢駛，並打右邊車頭燈。當旅遊巴已切到右邊線時，單車突然橫駛致兩車相撞。秦立刻煞車，導賞員下車查看，當時傅仍然清醒，傅曾說：「我好痛啊，求下你移開架車。」秦即把旅遊巴後移1至2米，傅初時尚清醒，不久後便昏迷，送院搶救。

官認為未有證據證明秦有危險駕駛

控方舉證完畢後，辯方中段陳詞指，當時旅遊巴已完全切至右邊線，但單車突然衝向旅遊巴，指秦並無責任，因為他根本看不到其駕駛方式如何構成危險駕駛 ，甚至連不小心駕駛都不算。

法官認為案中證據不足以證明秦有危險駕駛，但裁定不小心駕駛可達至表面證供成立，並就後者控罪繼續審訊。

不小心駕駛罪亦罪名不成立

秦選擇不自辯。法官即時裁決指，秦當時選擇收慢車速，打燈切向右邊，或會引致交通意外，但其駕駛方法沒有違反交通規則。而且導賞員曾目睹，當時單車忽然橫駛到旅遊巴所在的行車道，兩車才會發生碰撞。法官強調，意外造成傷亡當然是一個悲劇，但當時秦已在另一行車線上，一個合理謹慎的駕駛者，不可能事先估計到所有人的不合理駕駛方法，把車子駛入其正在行駛的行車線上，認為控方未能證明秦的駕駛態度遠遜於合格標準，裁定其不小心駕駛亦罪名不成立。

案件編號：DCCC 722/2022

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