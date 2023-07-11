河套應急醫院放射診斷服務減新東輪候時間逾六成　月內擴至全港

河套應急醫院在四月放射診斷服務，當中新界東聯網醫院率先參與。醫管局今召開記者會時指，將在本月起擴展至全港公立醫院病人，而本月28日起亦會加強專車班次，接載病人往返上水、屯門或元朗至醫院。



醫管局亦透露，在有先導計劃後，新界東聯網輪候時間中位數減逾六成，截至上月底，聯網電腦掃描由106星期縮減至32星期，輪候磁力共振掃描則由104星期縮減至36星期。



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第五波疫情期間中央政府於落馬洲河套區援建「中央援港應急醫院」，惟去年4月落成後一直處備用狀態。空置一年後，醫管局在四月推出「日間放射診斷服務先導計劃」，當中，新界東聯網醫院率先參與，料每日可提供30個造影服務名額，一年名額約7,000個，而應急醫院每日會提供8班穿梭巴士往來上水港鐵站。

按當時計劃，醫管局會在七月逐步增加其他聯網的服務數量。局方召開記者會時指，將在本月起擴展至全港公立醫院病人，另外，在本月28日起亦會加強專車班次，接載病人往返上水、屯門或元朗至醫院。

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局方亦提到，在有先導計劃後，新界東聯網輪候時間中位數減逾六成，截至上月底，聯網電腦掃描由106星期縮減至32星期，輪候磁力共振掃描則由104星期縮減至36星期。局方補充，會逐步增加服務量以，電腦掃描為例，會由4月最初每日處理19名病人，增至本月的每日27名病人，下月會再增至每日42名病人，預計今年底能完成電腦掃描及磁力共振掃描合共6,500個案。

另外，放射診斷服務將增設甲狀腺眼疾磁力共振掃描，亦會處理需要提早接受放射科檢查的病人及非緊急個案，以改善公立醫院相關輪候時間。