柯士甸工業意外｜孫玉菡稱大判分判同會被追究︰不會連責任都判走

中秋節臨近，柯士甸道西1號地盤地底周日（24日）卻發生致命工業意外，兩名水喉工疑吸入硫化氫中毒身亡。勞工及福利局局長孫玉菡今早（27日）在港台節目《千禧時代》表示，法例已明確定義，只要符合兩點，包括地點屬圍封地方及空間內存有風險便屬密閉空間。他指，事件安全責任在於僱主，雖然工程有分判制度，但不會「連責任都判走」，會追究至細判及大判，「大家都要負責。」



油麻地柯士甸道西1號地盤工地懷疑沼氣洩漏，有兩名工人暈倒昏迷。（馬耀文攝）

密閉空間定義︰圍封地方、空間存有風險

孫玉菡表示，《工廠及工業經營條例》列明密閉空間定義，即當地點屬圍封的地方，以及空間內存有風險，危害生命，便已是密閉空間。他認為法例上定義清晰，並表示「風險」並不限於氣體，水位或氣溫上升急速，亦是一種風險。

孫玉菡強調，若地盤沒做足預防工作，違反法例將會依法追究。他指，該事件（柯士甸工業意外）的責任在於僱主，因他們需確保工作環境安全，因此其責任並非只追究細判，亦會追究至大判，「大家都要負責。」

承建商無風險評估 無貼表格在當眼處

孫玉菡又指，初步調查發現，承建商並無按法例要求的工序，事先做風險評估，亦無將相關表格貼在入口當眼處。他表示，勞工處及警方會全力以赴，調查事件的來龍去脈。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／鄭子峰攝）

周一起巡查全港地盤的密閉空間

問到今年四月底剛通過《職安健法例》的修訂，便發生工人事故，是否需要再審視條例。孫玉菡表示，現時該修訂的條例已生效，並大幅提升罰則，會考慮循公訴程序追究責任，最高罰款達1,000萬及兩年監禁。他認為預防教育為重中之重，但嚴厲的罰則可提供阻嚇作用。

孫玉菡並透露，當局自周一起正巡查全港地盤的密閉空間，預計需時兩周。他強調，若巡查過程中發現任何違例行為，會要求停工或依法追究，以加強他們的安全意識。