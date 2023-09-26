柯士甸工業意外｜工聯會晤勞工處促徹查　議員稱揭示分判制度缺點

柯士甸道西1號地盤地底日前造成工業意外， 兩名進入管道開工無收工又無人發現，疑硫化氫中毒昏迷失救致死，警方正從刑責方向調查



工聯會職安健協會今（26日）早約見勞工處，就該事故反映意見，要求處方盡快徹查意外成因，並對地盤安全管理制度作出深入檢討，保障工友安全。工聯會立法會議員郭偉強認為，事故有關責任不只員工僱主要負責，「成個工程個大判都有份要𠄘擔責任」。



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葉偉明促業主交代𠄘辦商資料

工聯會職安健協會副主席葉偉明表示，事故反映出整個行業在管理文化和工作文化上出現管理性問題，冀望當局在此根本性上問題採取改善措施。

他強調，今次事故責任人不單只是落在施工及管理人員層面上：「處所佔用人、業主同大判身上都有好大責任，佢哋喺呢個情況下唔可以推卸責任。」

葉又指，相關工程人員在訊息發放上混亂，提醒相關業主應盡早向市民交代承辦商的資料，改善在安全管理上的問題。

他建議當局除了執行法例，亦應加強巡查及追究事故責任，亦可利用科技加強職安健。

議員引勞工處稱現場屬密閉空間 惟分判是否都理解

工聯會職安健顧問及立法會議員郭偉強直斥，今次事故屬於「系統性一連串低級錯誤」所致。他質疑，在事故整個發生過程期間中是否都被判斷為密閉空間：「勞工處回應話係，但係由工程判出去一刻開始，到層層分判之後係咪都係同一個理解？」

郭偉強指出，事次意外涉及的東主及𠄘辦商仍未就事件交代意外經過，他認為今次事事故揭示了分判制度的缺點：「有關責任唔只係員工嘅僱主要負責，成個工程個大判都有份要𠄘擔責任，如果透過外判就可以將罰則一卸千里，其實罰則係形同虛設。」

他又批評，事故同時亦反映出於本年初4月28日修定，經循可公訴程序定罪的最高罰款調升至1千萬元、監禁兩年的職安健條款，根本不如商界所說起到阻嚇作用。

促業界作出預防性措施

工聯會職安健協會主席林淑儀指，對最近一星期內發生3宗工業意外表示關注，期望勞工處能認真徹查事件：「因為擺出嚟睇，大家都唔可以接受、社會上都唔可以接受，冇理由有兩個人喺下面做嘢竟然係冇人知道，要家屬搵先搵到出嚟。」

林淑儀批評，今次事件明顯是管理上的疏忽，她促請政府調查清楚，並建議業界作出預防性措施：「例如一啲工友落去有冇配備足夠嘅防護措施，有冇求生的訊號同渠道。」