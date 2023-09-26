柯士甸工業意外｜發展局停承辦商投標工務工程資格　已投標亦暫停

西九龍柯士甸道西日前發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。發展局宣布，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格，即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。翻查資料，涉事承建商是帥建機電工程有限公司，相關的工務工程承建商名單中，已可見到其列為「取消投標資格」。



+ 4

今次奪命意外發生於周日(24日)位於西九龍柯士甸道西1號地底管道，涉及「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程。兩名命喪當場的男工人分別63歲劉浩祥及61歲郭伙記，上周六（23日）上午10時已進入地底進行維修工程，但工程經理懷疑未有完成安全程序便離開，至下午4時許，他折返現場時找不到兩人，約1小時後再有另一名工程人員嘗試尋找二人，但發現管道已上鎖遂離開。事主家人發現他們徹夜未回，聯絡公司了解。至翌日，有其他工人發現二人於管道內昏迷，大驚報警，揭發今次慘劇。

發展局發言人今日（26日）表示，因應今次致命工業事故，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。當局已經向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

發展局又指，今次暫停投標資格的規管行動，不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。政府強調，會繼續嚴肅跟進事件，並會因應該致命工業事故的調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。