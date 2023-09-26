中秋前夕人月未能圓　一片看清柯士甸奪命工業意外誰之過

中秋佳節臨近之際，柯士甸道西1號地盤地底周日(24日)發生一宗工業意外，除了奪去兩名工人的寶貴生命，更讓兩個家庭陷入悲慟之中。63歲的劉浩祥與61歲的郭伙記，當日進入管道進行冷氣系統的海水冷卻喉管更換工程，他們從沒料到，這一次踏進管道，便再沒有機會看到外面的世界。二人被反鎖在含有高濃度硫化氫的管道內，過程中竟未有任何人察覺。是意外、還是人為過失？《香港01》連日追蹤跟進事件，探尋意外背後的真相。隨着警方介入調查，真相正在逐漸浮現。



柯士甸工業意外｜地底懷疑硫化氫洩漏 2工人昏迷送院搶救不治

周日（24日）上午7時許，警方接報指，西九龍柯士甸道西1號，一個約3米深的換水管井內有2名男工人暈倒，分別為63歲姓劉工人及61歲姓郭工人。據了解，2人周六(23日)日間時份已在地底維修管道，惟工友今日發現他們仍未離開，於是大驚報警。警方及消防人員趕至現場，發現地盤傳出異味，懷疑有硫化氫洩漏，2名工人均昏迷不醒，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救後不治。警方經初步調查後，相信兩人於上址維修期間，吸入氣體不適暈倒，案件列作工業意外，而死者死因有待驗屍後確定。

柯士甸工業意外｜水喉匠硫化氫中毒亡 遺孀：中秋慶祝空餘一場夢

西九龍柯士甸道西一條地下管道發生奪命工業意外，男工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）被發現倒臥在管道6米地底，懷疑硫化氫中毒死亡。二人為水喉匠，昨日早8時上班，原定下午5時下班但徹夜未回，至今早聯絡上僱主，才發現兩人倒臥地盤。郭伙記遺孀 憶述丈夫出門前，討論帶消暑風扇的點滴，不料昨日一別天人相隔。周五中秋節，郭家已經買好月餅準備慶祝，郭太傷感道：「𠵱家得個夢囉。」

柯士甸工業意外內情｜死者10米清水管離奇臥百米外 直屬老闆失聯

柯士甸道西1號地盤周日發生奪命工業意外， 63歲劉浩祥及61歲郭伙記進入管道開工後沒有離開卻不被發現，疑硫化氫中毒昏迷失救致死。事故疑點重重，案件交由油尖警區重案組跟進，不排除涉及人為疏忽，正從刑責方向調查，如有證據會作出檢控。

柯士甸工業意外｜發展局停承辦商投標工務工程資格 已投標亦暫停

西九龍柯士甸道西日前發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。發展局宣布，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格，即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。翻查資料，涉事承建商是帥建機電工程有限公司，相關的工務工程承建商名單中，已可見到其列為「取消投標資格」。