「光城者」策劃放炸彈　官指充介紹人被告入獄無可避免　11月判刑

組織「光城者」涉策劃在法院、海底隧道等放置炸彈，警方其後拘捕多人。6名涉案被告早前承認相關控罪，其中4名較年輕的被告，已被判監或判教導所。餘下兩名尚未判刑的被告何裕泓和郭文希，與及同案另一被告，今（27日）在高等法院再提訊。法官把3人的求情和判刑押後至今年11月11日。法官又稱，以現時的資料，判郭入獄或屬無可避免，若郭認為他有機會不被判囚，想法屬不切實際。



郭曾牽線向何介紹一名姓張男子

根據郭及何認罪時承認的案情，何是案中主腦，負責策謀、招募他人及計劃製造爆炸品。他曾多次向人透露其放炸彈計劃，聲稱事成後便會潛逃至台灣或英國。案中另一主腦姓張，是前賢學思政成員，張曾計劃向本港各間大學的學生會招手，以獲所需資金，張在郭牽線下認識何，並曾向何提供4萬元現金，以助實施計劃及潛逃之用。

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同案4名被告已認罪並判刑

已謘罪的6名被告包括：郭文希（20歲）、何裕泓（19歲）、歐文（21歲）、陳綽軒（17歲）、羅啟穎（17歲）和蘇穎貞（19歲）。何承認一項「串謀恐怖活動罪」，其餘5人則承認交替性的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，案發日期為2021年4月1日至7月5日。歐文早前已被判囚5年8個月，而陳綽軒、羅啟穎和蘇穎貞則被判入教導所。只有郭文希和何裕泓尚未判刑。

被告陳凱量獲准更改保釋條件。(朱棨 新攝)

陳獲准更改保釋條件

被告陳凱量（24歲，司機），被控「串謀恐怖活動罪」，以及屬交替控罪的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪。獲准保釋的陳，亦有申請更改保釋條件，把原本的5萬元保釋金，改為2.5萬元，以及不用在保釋期間每周到警署報到一次，獲法官批准。

案件編號：HCCC103、104/2022