網上情緣｜女補習教師網戀美國韓裔男　代收包裹被騙走20萬積蓄

網絡騙案又有新招數。近日有女補習教師在交友軟件認識男性對象後,對方稱會來香港相見,不過之前寄送包裹前來,要求代收及代付運費、保險費等,甚至指因為寄送太貴重包裹給事主而被扣起及被當地警方扣查,要事主匯錢以辦理法律證明等。為提高可信度,騙徒更會提供指是物流公司的網站讓事主「追查包裹」。女事主最終一星期內被騙去超過20萬元。



現年30多歲的鄭小姐(化名)於上月與男友分手,其後她在網上認識一名男子。她表示,對方起初自稱是居於美國芝加哥的韓裔男子,兩人相談甚歡。韓男亦不時發放生活照片及短片,以增加鄭小姐的信任。

直到上星期,韓男向鄭小姐表示有90日假,將前來香港與鄭小姐見面。起初他要事主先幫忙收包裹及支付運費,金額多達數千美元;他之後又指因為是寄送貴重物件,本打算是送給事主當作驚喜,聲稱當中有10萬元美金及價值2萬元的珠寶,所以運費較貴,又提供一條指是物流公司的網站,讓鄭小姐幫忙追蹤包裹。

鄭小姐再到物流公司網站查看,網站上顯示包裹已送達,但鄭小姐卻沒有收到任何東西。韓男便要她再次匯款到同一戶口,理由是要支付保險、證明等,其間他更表示因寄送貴重包裹到海外面被警方扣留,包裹被扣起,急需鄭小姐匯錢以辦理法律證明等。最後鄭小姐前後共七次匯款到兩個戶口,涉款超過20萬港元。鄭小姐從事補習行業,該20多萬元是她近十年的積蓄。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



後來韓男再要求鄭小姐匯錢,令她開始懷疑被騙。她先向該物流公司查證,客服職員僅回覆指「As soon as possible(很快便會收到包裹)」,「Your parcel is safe(你的包裹很安全)」。她再向韓男求證,對方卻不停慫恿她繼續付款,又保證是「最後一次」,但鄭小姐已不再信他,並到警署報案。時至今日鄭小姐依然可聯絡韓男,對方亦繼續催促她付款。

為鄭小姐提供協助的前區議員李傲然表示近來是第一次收到代收包裹方式的詐欺求助,他認為隨著通關,不法之徒可能會透過不同方法去要求幫忙收包裹,或相約遲一點來港見面等等,類似的騙案或會更頻密發生。

▼警方剖析騙案手法▼



▼警方製作「遇騙支援小冊子」▼