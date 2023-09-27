照顧者專線｜孫玉菡視察中心運作　有人問服務　有人尋求情緒支援

社署推出的24小時照顧者支援專線昨日（27日）已投入服務，至今早（28日）共接獲逾400宗來電。勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台撰文指，今早到專線中心視察運作，指中心的籌備只有短短幾個月時間，但業界得知後，有逾500人想報名參與出一分力，也表示專線能在短時間內開展服務，有賴社署及東華三院職員的付出。



他在文中也提及，注意到部分照顧者關注暫託服務，指出社工會與日間／住宿暫託服務單位保持密切聯繫，為有需要長者或殘疾人士配對暫託服務，並為有經濟困難的照顧者提供交通津貼。



社署推出的24小時照顧者支援專線（182 183），委聘東華三院營辦，共設30條線，全部均由專業社工輪班接聽，自昨日凌晨零時起運作，至今早共接獲逾400宗來電。

勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台撰文指，今早到專線中心視察運作，又指在中心服務的東華三院員工均已接受多重訓練，包括接聽技巧、情緒輔導和危機處理等。

孫玉菡表示，中心的籌備只有短短幾個月時間，但業界得知後，有逾500人想報名參與出一分力，當中不乏已退休社工。在探訪期間，他也曾與是視障人士的職員Alex談及他與其導盲犬Vivian在專線中心的工作。他又說，專線能在短時間內開展服務，有賴社署及東華三院職員的付出。

社署推出的24小時照顧者支援專線（182 183），委聘東華三院營辦，共設30條線，全部均由專業社工輪班接聽。（勞工及福利局FB）

孫玉菡在文中亦提到，有社工分享不少來電者主要是查詢服務，亦有社工為部分照顧者提供情緒支援。

他提到，專線社工會即時評估照顧者的狀況和需要，提供資訊，轉介和配對合適的社區支援服務。如經評估後有緊急需要的個案，會立刻出動提供外展探訪。專線社工也會留意高危個案，如以老護老、以老護殘、以殘護老、以殘護殘、缺乏社區支援的家庭和隱蔽家庭等。

他表示，注意到部分照顧者關注暫託服務，指社工會與日間／住宿暫託服務單位保持密切聯繫，為有需要長者或殘疾人士配對暫託服務；並為有經濟困難的照顧者提供交通津貼，協助他們使用無障礙交通工具護送有需要長者或殘疾人士接受暫託服務。